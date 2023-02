Victoires de la musique 2023 : découvrez Mentissa, November Ultra et Emma Peters, les trois nommées pour la Révélation féminine de l’année

Elles sont trois à espérer décrocher l'une des premières récompenses de leur carrière, celle de la Révélation féminine de l'année aux Victoires de la musique.

Les Révélations féminines de l'année sont particulièrement scrutées dans l'industrie de la musique et mettent un coup de projecteur sur les artistes nommées. Mentissa, November Ultra et Emma Peters affirment leur style aux influences pop. Elles espèrent toutes décrocher le prix dans un esprit de sororité, lors des Victoires de la musique, vendredi 10 février.

Mentissa, la prodige des télé-crochets

Née en Belgique, Mentissa arrive très tôt dans la lumière. En 2014, alors qu'elle a 15 ans, Mentissa remporte la version belge de "The Voice Kids". C'est sa première participation à une émission de télévision. La jeune prodige ne s'arrête pas là. En 2020, elle s'inscrit à la saison 10 de "The Voice" en France avec son ami Youssef Zaki. Elle atteint la finale, portée par son coach Vianney, qui lui écrit son premier succès, Et Bam. Ce morceau atteint plus de 15 millions de streams et est certifié single d'or. Elle rejoint le label de son mentor, Tôt ou tard, en octobre 2021.

Elle marque le télé-crochet avec ses reprises d'Un point c'est toi de Zazie, Chandelier de Sia, Pour ne pas vivre seule de Dalida ou We Are the World de Michael Jackson.

Pour son premier album, La Vingtaine, sorti en novembre 2022, elle chante sa jeunesse dans le titre du même nom : "Comment on s'écrit quand on a la vingtaine ? Comment on s'décrit quand on s'connaît à peine ?" Elle appuie chaque syllabe avec sa signature vocale aux teintes soul.

Ses chansons lui permettent de parler à cœur ouvert de ses doutes, de ses ressentis. Dans la ballade Le Bruit du silence, elle chante : " Au revoir les doutes. Les "j'y arriverai pas". Et tout c'que ça me coûte. De ne pas croire en moi."

November Ultra, l'ultra-tendre

November Ultra, ou Nova, comme la surnomment ses proches, est à l'âge de 34 ans la plus âgée des trois nommées. Elle commence la musique en 2013 avec un groupe d'électro-pop, Agua Pop. Après deux EP, le groupe se sépare en 2018. Comme les autres nommées cette année, November Ultra laisse une empreinte sur les réseaux sociaux, particulièrement Instagram, où elle reprend les morceaux d'artistes qu'elle admire, comme The Winner Takes it All d'Abba.

Compositrice, productrice, auteure et interprète, elle sort son premier EP solo, Honey Please Be Soft & Tender en 2021, une véritable ode à la douceur et à la délicatesse. Nova chante en anglais l'amour et la difficulté à le déclarer. Ses ballades apaisantes invitent au repos. November Ultra chante, dans Soft & Tender, comme si elle essayait de réconforter le monde autour d'elle. "Better, I feel better" ("Mieux, je me sens mieux"), chante-t-elle.

Nova porte aussi des messages forts qu'elle amortit grâce à sa voix duveteuse. Dans Miel, elle chante : "I don't wanna get married. Don't wanna have your baby" (Je ne veux pas me marier. Je ne veux pas avoir un bébé avec toi").

En 2022, November Ultra sort son premier album studio, Bedroom Walls, qu'elle compose intégralement dans sa chambre. "L'art peut avoir un effet très protecteur. La société est violente, surtout pour une femme grosse et discriminée. Rentrer chez soi et retrouver ses murs, c'est réconfortant", déclare-t-elle au micro d'Augustin Trapenard sur France Inter en avril 2022. Elle ajoute : "L'instrument le plus important pour une musicienne, c'est la voix. Apaiser l'autre, c'est déjà s'apaiser soi-même, par la voix."



Emma Peters, la youtubeuse au grand cœur

Emma Peters faits ses débuts sur YouTube en 2015 où elle poste depuis sa chambre des reprises de titres rap et hip-hop, guitare en main. Ses reprises cumulent des millions de téléchargements. Le titre qui la révèle est la reprise de Clandestina de Lartiste, qui connaît un succès fulgurant. Remixé en 2019 par deux producteurs russes, FILV & Edmofo, le morceau cumule désormais plus de 100 millions de téléchargements et atteint le 14e rang du Global Shazam, la liste des titres les plus shazamés au monde, lors de sa sortie.

Née dans une famille de mélomanes, elle grandit dans une ferme céréalière de l'Oise. Très proche de sa famille, elle est embauchée comme chargée de casting dans l'émission "Affaire conclue", auditionnant les personnes qui veulent vendre leurs objets. "J'ai quitté mon travail pour écrire des chansons, c'est un métier où l'on doute H24. Aujourd'hui, c'est comme si ma décision était validée", déclare Emma Peters sur les réseaux sociaux lors de l'annonce de sa nomination.

Emma Peters sort son premier EP, Fous etc., en 2021. Elle rappe avec délicatesse : "C'est pas moi qui fixe les règles, mais c'est moi qui tire les cartes. Et si demain tu m'agaces, de ma vie je t'écarte."

Elle enchaîne avec son premier album, Dimanche, sorti en mars 2022. Elle se dévoile à cœur ouvert et sans filtre. A mi-chemin entre le rap et la chanson, elle ne se gêne pas pour dire des gros mots. Dans son titre Terrien, elle chante : "J'ai besoin d'espace, j'sais pas comment faire. Il faut que j'me casse, il faut que j'prenne l'air."

Les influences hip-hop d'Emma Peters, comme Lomepal, infusent ses textes et sa diction. Elle rend le rap chantant, avec des parties instrumentales mélodieuses qui se marient avec son timbre délicat. Emma Peters interprétera Le temps passe sur le plateau des Victoires de la musique.



Les Victoires de la musique, en direct vendredi soir sur France 2 à partir de 21h10.