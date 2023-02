DIRECT. Victoires de la musique 2023 : Stromae et Angèle favoris de la 38e édition, suivez la cérémonie

Ce qu'il faut savoir

Qui succèdera à Orelsan ? Grand vainqueur de la 37e édition, en 2022, avec trois Victoires, Aurélien Cotentin de son vrai nom, est nommé dans trois catégories lors de la 38e édition de la cérémonie annuelle de la musique francophone, vendredi 10 février à la Seine musicale, à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Mais le rappeur caennais a trouvé plus fort cette année avec Stromae, nommé quatre fois. L'artiste belge, déjà détenteur de cinq Victoires, avait renoué avec cette grand-messe l'année dernière, en étant son président d'honneur. Chez les femmes, Angèle est nommée trois fois et vise notamment la Victoire de l'artiste féminine face à Izïa et Pomme. Suivez en direct la cérémonie à partir de 21h10 sur France 2.

Stromae en force. Avec quatre nominations, Paul Van Haver fait un retour en force après une pause discographique de neuf ans consécutive à un burn-out. Stromae est notamment opposé aux rappeurs Bigflo & Oli et au trio "Ephémère", composé de Grand Corps Malade, Ben Mazué et Gaël Faye, dans la catégorie de l'artiste masculin. Stromae est également nommé dans la catégorie meilleur album et meilleure création audiovisuelle.

Angèle favorite chez les femmes. La Bruxelloise est nommée dans trois catégories : artiste féminine de l'année, meilleur album, et elle est assurée de remporter la Victoire de l'album le plus streamé d'une artiste. Grande gagnante en 2022 avec deux récompenses, Clara Luciani concourt une nouvelle fois, notamment pour le concert et pour la chanson de l'année, qui était soumise au vote du public jusqu'au 9 février à 20 heures.

Qui seront les révélations ? Chez les femmes, ce sont Mentissa, November Ultra et Emma Peters qui sont nommées. Toutes les trois affirment leur style aux influences pop. Chez les hommes, ils sont quatre : Jacques, Lujipeka, Tiakola et Pierre de Maere. Soit un artiste électro, deux rappeurs et un artiste pop belge.