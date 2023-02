Victoires de la Musique 2023 : Qui est en lice ? Qui va jouer ? Tout ce qu'il faut savoir sur la cérémonie de vendredi soir

Qui sont les artistes favoris cette année aux Victoires de la Musique ? Qui va jouer ? Qui est le président d'honneur ? La cérémonie est à suivre vendredi soir en direct sur France 2 à partir de 21h10.

Nommé dans quatre catégories, dont celles de l'Artiste masculin et de l'Album de l'année pour Multitude, Stromae part grand favori des 38e Victoires de la Musique, dont la cérémonie se déroule vendredi 10 février 2023 à La Seine Musicale (Boulogne-Billancourt) et est à suivre en direct sur France 2 à partir de 21h10. Mais Stromae aura fort à faire face à Angèle : elle aussi grande favorite avec trois nominations, et déjà assurée d'emporter la Victoire de l'album le plus streamé, elle lui sera opposée pour l'Album de l'année avec Nonante-cinq La suite. Il faudra aussi compter avec Pomme, et le trio Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye, qui pourraient bien créer la surprise.



Alors qu'OrelSan et Clara Luciani avaient triomphé l'an passé aux Victoires de la Musique, qu'en sera-t-il cette année ? S'ils ne sont pas en lice dans les catégories reines, les deux poids lourds de la chanson francophone actuelle concourent une nouvelle fois, notamment pour le Concert et pour la Chanson de l'année, soumise au vote du public jusque jeudi 9 février à 20h. Cependant, comme toujours, ce sont les artistes Révélations, féminins comme masculins, qui mériteront notre plus grande attention. Ils sont les stars de demain.

Qui sont les artistes nommés ?



Artiste masculin

BigFlo & Oli

Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Stromae



Artiste féminine

Angèle

Izïa

Pomme



Révélation masculine

Pierre De Maere

Jacques

Lujipeka

Tiakola



Révélation féminine

Mentissa

november ultra

Emma Peters



Album

By your side - Jeanne Added

Consolation – Pomme

Éphémère - Grand Corps Malade, Ben Mazué & Gaël Faye

Multitude – Stromae

Nonante-cinq la suite - Angèle



Chanson originale (catégorie soumise au vote du public)

-Coeur - Clara Luciani - Auteur : Clara Luciani/Compositeurs : Clara Luciani - Sage

-Flamme - Juliette Armanet - Auteurs : J. Armanet - David Numwami - Diane Jacqus/Compositeurs : J. Armanet - Victor Le Masne

-L’enfer - Stromae - Auteur/Compositeur : Stromae/Arrangeurs : Stefka Miteva - Alfredo Coca - Bruno Letort

-La quête - OrelSan - Auteur : OrelSan/Compositeurs : Phazz - Skread -Un jour je marierai un ange - Pierre De Maere - Auteur/Compositeur : P. De Maere/Arrangeurs : Xavier De Maere - Valentin Marso



Concert

Juliette Armanet - Brûler le feu tour - Production : Corida

Clara Luciani - Respire encore tour - Production : Romance Musique

OrelSan - Civilisation tour - Production : Astérios Spectacles/Strong Ninja/7TH Magnitude



Création audiovisuelle

Coup de vieux - BigFlo & Oli feat. Julien Doré - Réalisateur : Brice Vdh

Fils de joie - Stromae - Réalisateurs : Henry Scholfield - Luc Van Haver - Coralie Barbier - Paul Van Haver

La Quête - OrelSan - Réalisateur : Victor Haegelin



Album le plus streamé d’une artiste

Nonante-cinq de Angèle



Album le plus streamé d’un artiste

Jefe de Ninho





Qui va jouer durant la soirée ?



Tous les nommés sont invités à jouer en direct avant que les lauréats ne soient annoncés, ainsi que le président d'honneur (Calogero cette année, voir plus bas), sans compter les surprises qui émaillent chaque année la soirée, souvent sous forme d'hommage. Les tableaux, conçus pour en mettre plein la vue, sont soigneusement mis en scène. Pour les artistes révélations, en particulier, cette prestation constitue une vitrine majeure, susceptible de faire décoller leur notoriété.





Qui est le président d'honneur cette année ?



Calogero succède cette année à Stromae en tant que président d’honneur de la cérémonie. On ne présente plus le chanteur, compositeur et musicien français, connu pour ses succès comme En apesanteur, Pomme C ou Si seulement je pouvais lui manquer, mais aussi pour ses compositions pour des figures telles que Johnny Hallyday, Pascal Obispo, Florent Pagny ou Françoise Hardy.



Calogero a déjà obtenu trois Victoires de la Musique dans sa carrière, celles de Meilleur interprète masculin en 2004, de Chanson originale en 2005 pour Si seulement je pouvais lui manquer et de Chanson originale de l’année en 2015 pour Un jour au mauvais endroit. Alors qu’il n’a pu défendre en tournée son dernier album, Centre ville, sorti en 2020 en pleine crise sanitaire, on peut espérer qu’il interprète vendredi son nouveau single inédit paru en décembre, Par choix ou par hasard, une ode à la diversité des Français.









Quel artiste recevra une Victoire d’honneur ?



Après Jacques Dutronc l’an dernier, c’est à Serge Lama que sera décerné une Victoire d’honneur pour l’ensemble de sa carrière, vendredi, à la veille de son 80e anniversaire (il le fêtera samedi 11 février). "L’émotion me gagne face à ce dernier coucou fort agréable que m’envoie la profession", a réagi dans le JDD du 5 février l’auteur de nombreux classiques de la chanson française tels que Je suis malade, Les Ballons rouges et D’aventures en aventures.



Serge Lama a annoncé en septembre dernier, au moment de la sortie de son ultime album Aimer, qu’il mettait un terme à sa carrière de chanteur (il est aussi comédien). Vendredi, il ne se produira pas sur la scène des Victoires et pourrait s’exprimer à distance, en duplex. "Je ne veux pas me montrer aujourd’hui. Je préfère rester sur ce que j’étais, a-t-il expliqué au JDD. Physiquement, je suis très abîmé. J’ai beaucoup de mal à marcher." Lui qui souligne avoir consacré soixante ans de sa vie à ce métier, assure ne pas avoir de regrets, mais des projets, dont un ouvrage autobiographique.

Qui présente la soirée ?

La cérémonie est présentée vendredi 10 février 2023 à partir de 21h10 sur France 2 par Laury Thilleman. Elle sera accompagnée ponctuellement de remettants emblématiques des éditions précédentes qui viendront ponctuer le show à ses côtés. Sur France Inter, qui retransmet également la cérémonie en direct, la soirée est présentée cette année par Laurent Goumarre et Aline Afanoukoé.

A noter qu’en parallèle, Culturebox, l’émission est entièrement consacrée aux Victoires de la Musique vendredi soir. Raphäl Yem, en duplex depuis La Seine Musicale où se déroule la cérémonie, vous emmène dans les coulisses au plus près des artistes, tandis qu’en plateau, Daphné Bürki accueille des invités liés aux précédentes Victoires.