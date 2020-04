Confinement : Pink Floyd et Genesis proposeront chaque semaine des vidéos de concerts tirées de leurs archives

Pink Floyd et Genesis diffusent à partir de ce week-end un concert par semaine tiré de leurs archives respectives et ce durant au moins un mois.

Après Radiohead et Metallica, qui proposent des concerts tirés de leurs archives à déguster en temps de confinement dû au coronavirus, c'est au tour de Pink Floyd et Genesis d'entrer dans la danse en exhumant des raretés live en guise de réconfortant à l'intention des fans.





Pink Floyd

Le groupe de David Gilmour et Roger Waters a ouvert le bal vendredi 17 avril d'une série de concerts hebdomadaires inédits ou rares proposés "en cette période difficile". Pour commencer, le groupe a posté sur sa chaîne YouTube l'intégralité du concert Pulse, enregistré à Earls Court (Londres) en octobre 1994 lors d'une résidence de 14 dates sur le Division Bell Tour et sorti sous forme de film en1995.

Le groupe y rejouait les dix titres de son album The Dark Side of the Moon, de Speak To Me à Eclipse (à 42'34), suivis d'une poignée de hits: Sorrow, Keep Talking, Hig Hopes ainsi que Wish You Were Here (à 1:11:20) et Comfortably Numb. Soit presque 1h20 de bonheur audio et visuel. Trois autres diffusions sont prévues les quatre prochains vendredis jusqu'au 8 mai : le Live At Pompei de 1972 accompagné de la diffusion de la radio californienne KQED de 1970, puis An Hour With Pink Floyd (première version) et la version DVD du Live à Pompei de David Gilmour.

Genesis

De son côté, Genesis, qui doit en principe refaire une tournée inespérée cet automne, lance le Genesis Film Festival, une série de films live de concerts passés en intégralité. La série débute samedi 18 avril à 21h (heure française, 20h pour l'heure anglaise) avec Three Sides Live enregistré en 1981.



"Réalisé par Stuart Orme et sorti en 1982, ce concert filmé contient des performances live et des images tournées en backstage durant la tournée européenne et nord-américaine de Abacab", précise Genesis sur Instagram.



Quatre autres concerts sont au menu pour les samedis suivants : The Mama Tour (1984) le samedi 25 avril, Le Live à Wembley (1987) le samedi 2 mai, The Way We Walk (1992) le samedi 9 mai et When in Rome (2007) le Samedi 16 mai.