VIDEOS. Confinement : Radiohead et Metallica exhument de leurs archives un concert par semaine

On peut déjà revoir trois concerts de Metallica dont un capté à Paris en septembre 2017 et un concert de Radiohead enregistré à Dublin six jours après la sortie du mythique "Kid A", en octobre 2000.

Avec le confinement dû à la pandémie de coronavirus, de nombreux artistes se sont lancés dans du streaming-live depuis leur domicile afin de maintenir le lien avec leurs fans. Les groupes Radiohead et Metallica ont décidé d’offrir plutôt une sélection de leurs meilleurs concerts en streaming avec un live par semaine. Par un hasard amusant, les deux formations ont débuté avec des concerts captés en Irlande. Mais Metallica en est déjà à son troisième show exhumé, tandis que Radiohead a débuté sa série jeudi 9 avril au soir. Revue de détails.





Regardez le show de Metallica en septembre 2017 à Paris

Metallica a ouvert le bal et propose depuis le 23 mars chaque lundi à 20h (1h du matin en France la nuit du lundi au mardi) un concert dans le cadre de ses Metallica Mondays. Le gang de Lars Ulrich et James Hetflied, qui a dû se résoudre à annuler la tournée qu’il devait entamer en Amérique latine ce mois-ci, a commencé par un live à Slane Castle (Irlande) daté du 8 juin 2019.



Mais les fans français seront ravis d’apprendre que le second concert proposé était le Live in Paris du 8 septembre 2017 à Bercy (AccorHotel Arena). Un concert de 18 morceaux qui débute par Hardwired et se conclut par Enter Sandman. "Nous espérons que vous allez bien dans ces circonstances particulières et que Metallica aide à son petit niveau avec toute la folie que nous devons affronter", espère Lars Ulrich en introduction. "C’était le premier de nos deux shows (8 et 9 septembre 2017), toujours de bonnes vibes avec nos amis français, et je crois que nous avons joué Leper Messiah, Last Caress (reprise des Misfits) et The Day That Never Comes que nous ne jouons pas très souvent", précise-t-il.







Le dernier en date des concerts du groupe de metal californien plonge un peu plus loin dans les archives puisqu’il s’agit d’un live à Copenhague du 22 juillet 2009, capté durant la tournée de l’album Death Magnetic et filmé en partie par des fans.



Les concerts Metallica Mondays sont à suivre sur la chaîne YouTube du groupe et sur sa page Facebook.





Metallica offre 350.00 dollars pour aider les plus vulnérables et appelle aux dons

Metallica lance à cette occasion un appel aux dons en faveur de la fondation du groupe californien, All With My Hands, qui vient en aide aux victimes du Covid-19. Le groupe avait déjà récolté 15.000 dollars le 2 avril. Mais parce qu'en temps de pandémie "les personnes les plus vulnérables de nos communautés ont besoin d’aide plus que jamais", Metallica a déjà offert 350.000 dollars à différentes organisations venant en aide aux plus impactés par le virus, y compris au plan alimentaire et social.





Regardez le live de Radiohead d'octobre 2000 à Dublin, capté à la sortie de "Kid A"

Radiohead a promis de son côté de publier chaque semaine en streaming un des nombreux concerts filmés durant ses 30 ans de carrière et piochés dans sa nouvelle bibliothèque publique digitale. "Puisque vous n’avez plus d’autre choix que de passer une nuit à l’intérieur, nous vous proposerons plusieurs concerts à revivre", explique le groupe de Thom Yorke. "Nous en diffuserons un par semaine, le temps que la situation se résolve ou que nous n’ayions plus rien à proposer. Qu’est ce qui arrivera en premier ? Personne ne le sait." Les concerts sont à suivre sur la chaîne YouTube du groupe.



Pour débuter, le groupe d’Oxford a diffusé jeudi 9 avril à 23h (heure de Paris) son envoûtant Live From A Tent capté à Dublin le 8 octobre 2000. Plus de 27.000 personnes ont assisté au concert et commenté cette rediffusion en direct. Enregistré six jours après la sortie officielle de leur quatrième album, le mythique Kid A, ce concert de 23 titres montre Thom Yorke et les siens dévoiler sur scène nombre de chansons pour la première fois, dont Idioteque, mais aussi jouer quelques raretés : Pearly, Bullet Proof…I Wish I Was et Motion Picture Soundtrack.









Ed O'Brien de Radiohead se remet du Covid-19 et s'apprête à sortir un album solo

A noter que le guitariste de Radiohead Ed O’Brien, frappé par le Covid-19, est actuellement en convalescence. Et ce alors qu’il sort le 17 avril sous le nom de EOB son premier album solo, Earth, fruit notamment de sa découverte de la magie du Brésil, où il a été soulager un mal de dos persistant auprès d’un guérisseur.



La poignée de singles déjà dévoilés laisse augurer un bel album libre et intense, à l’instar de l'excellent Olympik.