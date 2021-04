"Mon engagement sur scène a été total" : la soprano star Natalie Dessay sort son intégrale à l'opéra en CD et DVD

Erato livre une magistrale intégrale de Natalie Dessay à l'opéra en 33 CD et 19 DVD, sept ans après ses adieux. L'occasion de revenir avec elle sur le parcours exceptionnel de la soprano colorature française passée à la chanson et au théâtre, qu'elle aborde avec franchise et humour.

Pendant plus de vingt ans, Natalie Dessay a été l'une des sopranos léger les plus demandées. Eternelle Olympia des Contes d'Hoffmann, troublante Lakmé de Délibes, taquine Eurydice dans l'air de la mouche d'Orphée aux enfers. Mais aussi Violetta (la Traviata) et Reine de la Nuit (La flûte enchantée) inoubliables. Une voix et une présence sur scène exceptionnelles, acquises au prix d'un engagement "total", dit-elle, et d'une douleur à laquelle elle mettra fin en cessant définitivement l'opéra en 2013 après deux opérations aux cordes vocales.

"Natalie Dessay, the opera singer", l'intégrale à l'opéra en 33 CD et 19 DVD. (ERATO/WARNER CLASSICS)

Théâtre, doublage au cinéma, comédie musicale, chanson française et américaine, lieder allemands ou mélodie française : mille projets ont occupé depuis – et avec succès - Natalie Dessay. A la faveur de la sortie, chez Erato (Warner Classics), d'une intégrale à l'opéra comprenant 33 CD et 19 DVD, et d'un "petit coffret" triple CD, la soprano revient sur sa carrière lyrique à l'opéra. Nous l'avons interrogée par téléphone, confinement oblige.

Sept ans après, vous posez un regard sur votre parcours de chanteuse d'opéra…

Ce n'est pas ma décision de réaliser ce coffret, c'est celle de ma maison de disques. Mais ce n'est pas pour ça que ce n'est pas une bonne idée. Je trouve que c'est assez bien fait. J'ai un petit regret, qu'il n'y ait pas les Airs de concert de Mozart, mais sinon c'est un très bel objet qui peut éventuellement aussi servir d'arme, car il est très lourd et très précis. Ça peut servir à beaucoup de choses, de cale pour les livres aussi. Donc c'est un objet multifonctions (rires). Et on peut, si on arrive à l'ouvrir, écouter la musique, et ça, ce n'est pas mal.

C'est une belle sensation de plonger dans cette grande page musicale ?

Oui, parce qu'il y a de très belles choses dedans. Il y a de très beaux souvenirs, et il y a 23 ans de vie, presque. Et ça sort pour les trente ans de carrière, j'aime bien les chiffres ronds.

Elle est loin pour vous cette période ?

Ah, oui, c'est presque comme si ce n'était pas moi. Quand j'étais en train de chanter, je trouvais que ce n'était jamais assez bien. Et finalement quand je réécoute sept ans plus tard, je trouve que si, c'était même très bien. Voilà, je trouve que j'ai bien travaillé.

Finalement ça vous pousse à penser différemment la période actuelle ? Vous êtes toujours chanteuse…

En l'occurrence, depuis le confinement j'ai recommencé à travailler ma voix lyrique que j'avais un peu laissée en friche. Même si je ne chanterai plus jamais comme à trente ans, c'est plaisant de se réconcilier avec sa voix. Et j'aime beaucoup cette discipline de tous les jours où je fais mes exercices et je reprends possession d'une voix qui a beaucoup changé évidemment, mais qui peut toujours s'exercer de manière plaisante.

Vous voulez en faire quelque chose ?

Je fais toujours des choses parce que je continue à donner des concerts. Evidemment, pas en ce moment, mais sinon je fais des "Liedabend" (concerts de poèmes romantiques allemands, ndlr) ou des mélodies (répertoire français, ndlr). Mais je ne reviendrai pas à l'opéra, si c'est votre question. En revanche il y a encore tout un répertoire à explorer pour moi.

Vous dites : je me suis réconciliée avec ma voix. Etiez-vous à ce point fâchées ?

Ah oui, on était fâchées, bien sûr ! J'ai arrêté très brutalement parce que j'étais au bord du burn out. Oui, il y avait un contentieux qu'il m'a fallu toutes ces années pour apaiser.

Vous n'aimiez pas votre voix, disiez-vous.

Non ! C'est qu'elle me cantonnait à un certain type de rôles, c'est pour ça que ne l'aimais pas. Autrement je l'aimais bien : en tant que soprano léger, c'était plutôt une assez jolie voix, assez ductile, facile. C'était plaisant de chanter pour ce registre, mais à l'opéra ça me condamnait à toujours au même type de rôles : soit la jeune première, soit la soubrette en gros. Avec une exception qui serait la Reine de la nuit, et qui pour autant n'est pas le rôle le plus intéressant de ma vie. A jouer, c'est quand-même très court. Surtout quand on a une nature d'actrice comme moi, avec des envies de personnages différents et de jeux d'acteur.

Quelle empreinte estimez-vous laisser à l'opéra ?

Je n'en sais rien. Peut-être celle d'un engagement total, c'est-à-dire un engagement à la fois vocal et corporel. C'est peut-être ce qui m'a conduite à être essorée à 48 ans. Mais c'était un choix et je ne regrette rien. Je n'ai pas voulu me préserver de quoi que ce soit. Donc d'une certaine manière je l'ai payé. Avec la santé par exemple.

Sur un plateau d'opéra, vous aviez le don de transmettre au public votre plaisir de la scène, nous pouvons en témoigner.

Quand je fais quelque chose je le fais à fond. Et je pense que c'est pour beaucoup de chanteurs comme ça. C'est une épreuve physique très grande, c'est comme être un athlète de haut niveau. On parle d'ailleurs de performance. Parce que c'est énorme physiquement ce qui se passe. Et ce n'est pas que physique, il y a aussi la musique, donc c'est une expérience totale, aussi bien pour l'interprète que pour le spectateur. Mais c'est galvanisant comme une course de 100 mètres. Courir avec quelqu'un dont on sait que peut-être il va faire moins de dix secondes. Moi j'adore l'athlétisme, je vous dis ça pour ça. Ça me fait le même effet, c'est hyper-excitant parce que c'est physiquement et métaphysiquement excitant. C'est un peu se battre contre la nature parce qu'il n'y a rien de moins naturel que chanter à l'opéra.

Ah pas du tout ! Moi j'aime les petites formes, j'aime l'intimité. Au contraire, je suis soulagée que tout ça soit derrière moi et de ne plus avoir à hurler pour passer un orchestre. Quel bonheur ! C'est pour ça que j'aime en particulier la musique amplifiée parce qu'on n'a plus du tout à forcer. Ce n'est pas le but. Le but est d'être dans les mots et de raconter une histoire.

Quel regard portez-vous sur votre statut de star à l'opéra ?

Il était dû à mon travail et à l'exceptionnalité de ce que je faisais. Moi je le vivais à la fois bien par ce que j'étais très bien payée et parce que j'étais considérée, et mal parce que c'était une grande pression. Donc je préfère ne pas être une star. Je fais ce que je veux, comme je veux et comme je peux.

"A l'opéra", le coffret 3 CD de Natalie Dessay. (ERATO:WARNER CLASSICS)

Dans le triple CD que Warner a sorti parallèlement à l'intégrale, on vous entend chanter successivement en français, en italien et en allemand. Quel rôle a la langue chantée à l'opéra ?

C'est énorme ! J'ai dû par exemple beaucoup travailler l'italien, parce que c'est une langue que je n'avais pas apprise à l'école, contrairement à l'allemand. Donc c'était très difficile pour moi de chanter en italien. Mais pas difficile au sens technique. On sait que l'italien est l'une des langues les plus belles et les plus évidentes à chanter à cause de la clarté des voyelles et de ses consonnes redoublées qui mettent bien la voix devant, par exemple, avec ses "r" très roulés. Mais je ne m'exprimais jamais aussi bien que lorsque je chantais dans ma propre langue, malgré tout. Tout en regrettant que les livrets ne soient pas toujours d'une extrême qualité. Parce qu'à l'opéra on s'en moque un peu des paroles en vérité ! Déjà on ne les comprend pas bien. Nous, les filles, dès qu'on arrive au milieu de la voix on pense en voix de tête : on doit donc déformer les voyelles et on n'arrive plus très bien à dire le texte. Ça m'a frustrée parce que pour construire un personnage et son interprétation, on s'appuie beaucoup sur le texte et sur les mots. Et on sait que ces mots-là à l'opéra, ça ne passe pas toujours. C'est pour ça que j'aime particulièrement la mélodie, parce que la tessiture permet de mieux dire les mots. Ou alors, encore plus, la chanson, parce que ça n'est que ça, ça n'est que délivrer un texte ou un poème.

Comment vivez-vous cette période de pandémie et d'arrêt de la scène ?

Je suis contente d'être chez moi et de travailler à mon rythme. Et moi j'aime beaucoup répéter, je ne fais que ça. Donc ça tombe bien, sauf que je m'inquiète quand-même un peu… Parce que si ça dure trop, je ne sais pas comment je vais faire pour vivre… au bout d'un moment. Et que répéter c'est bien, mais jouer commence quand-même à me manquer. Jouer pour de vrai, devant de vraies gens, c'est quand-même ça mon métier !

Quel est votre prochain rendez-vous avec le public ?

Si ça ne s'annule pas, ce sera probablement avec Amos Gitaï, au Châtelet, fin juin début juillet, un spectacle sur l'assassinat d'Itzhak Rabin. Donc là je vais surtout chanter : le Kaddish de Ravel, du Malher… Et puis cet été, il y aura des concerts notamment avec Philippe Cassard, et quelques concerts Nougaro avec Yvan Cassar. Et enfin la préparation de la pièce de Marie NDiaye, Hilda, pour la rentrée au Théâtre national de Strasbourg.