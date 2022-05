Eurovision 2022 : l'Ukraine l'emporte grâce au vote du public

L'Ukraine a remporté le concours de l'Eurovision, samedi 14 mai à Turin (Italie). Le titre, écrit par un des chanteurs pour sa mère. La chanson est devenue un emblème patriotique en Ukraine. Le Royaume-Uni a longtemps cru à la victoire. Mais, le public a accordé plus de 400 points à l'Ukraine, la faisant bondir de la neuvième à la première place. "Je ne peux pas décrire à quel point je suis fière d'être Ukrainienne", assure une femme. "On a le soutien de toute l'Europe et du monde entier, nous ne sommes pas seuls", ajoute une autre.

"L'année prochaine, l'Ukraine accueillera l'Eurovision"

Sur Twitter, le président Volodymyr Zelensky a réagi après la victoire de son pays. "L'année prochaine, l'Ukraine accueillera l'Eurovision […] Nous ferons en sorte que ce soit à Marioupol, libre, paisible, reconstruite", affirme-t-il. Le groupe français Alvan et Ahez a fini avant-dernier avec son titre Fulenn, chanté en breton.