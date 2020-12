Nouvel An : un spectacle en réalité virtuelle et des soirées en visio

Danser dans les rues, chanter à tue-tête en boîte de nuit reste impossible cette année. Alors, pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, des artistes imaginent un nouveau monde et des rendez-vous virtuels. À Paris, jeudi 31 décembre, dans l'après-midi, Jean-Michel Jarre prépare son concert du Nouvel An, en forme de défi technique et musical. "J'ai des capteurs sur le corps, sur les bras, les avant-bras, les pieds et les articulations pour reprendre l'intégralité de mes mouvements, énumère le musicien. Vous verrez le résultat de mon squelette virtuel sur l'écran".

Un spectacle diffusé sur le site Internet de la Mairie de Paris

Comme Notre-Dame de Paris est en travaux, la cathédrale a été reconstituée en trois dimensions. Le spectacle en réalité virtuelle sera diffusé sur le site internet de la Mairie de Paris. Une centaine de techniciens sont mobilisés sur le projet. Ils n'ont pas le droit à l'erreur : tout sera réalisé en direct pour les douze coups de minuit.

