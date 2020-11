Un concert ce soir sur internet, entre chanson et humour, pour soutenir les réfugiés arméniens du Haut-Karabakh

Initialement organisé à Alfortville pour venir en aide aux populations civiles arméniennes victimes du conflit, le concert animé par André Manoukian a été filmé pour être diffusé ce vendredi 27 novembre sur internet. Toutes les recettes sont destinées à soutenir les réfugiés et les blessés via le Fonds arménien de France.

Avec pour maître d'œuvre André Manoukian, le concert s'articule autour de deux axes : de la chanson avec différents invités comme Patrick Fiori, Dany Brillant, Macha Gharibian, Élodie Frégé, Vincent Baguian, Waxx, Juliette du trio L.E.J... et de l'humour avec Mathieu Madénian, Alex Vizorek, Marion Mezadorian, Michaël Gregorio... L'acteur et réalisateur Serge Avédikian fait également partie des protagonistes de l'événement.







Le concert sera accessible via sa billetterie web pour 15 euros destinés au Fonds arménien de France, avec déduction fiscale. Après inscription, le lien d'accès à la vidéo sera disponible dans le mail de confirmation (30 mn avant le coup d'envoi). Retransmis en streaming vendredi 27 novembre à partir de 20h30, il restera disponible 48 heures sur la plateforme Dailymotion.



Sous l'appellation "Artistes unis pour la paix", le spectacle a été organisé le 15 novembre dernier tout près de Paris, à Alfortville, bastion très important de la diaspora arménienne situé dans le Val-de-Marne, à l'initiative de Maud Kouyoumdjian, coordinatrice de festival, Française d'origine arménienne. Privé de public à la suite du reconfinement, il s'est tenu malgré tout au POC, salle de spectacles de la ville, sous l'œil des caméras.



Des mini-interviews, tantôt émouvantes, tantôt drôles, de certains participants (Avédikian, Vizorek, Madénian, Fiori, Waxx, Frégé, Mezadorian, Gregorio, Manoukian...) ont été réalisées en guise de "teaser" et postées sur la page Facebook d'Artistes pour la paix. Ci-dessous, celle de la pianiste et chanteuse Macha Gharibian, récente lauréate aux Victoires du Jazz.





Situation humanitaire dramatique

Depuis le 10 novembre, date du cessez-le-feu mis en place après la défaite de l'Arménie face au poids des forces et armements de l'Azerbaïdjan soutenu par Ankara, les armes se sont officiellement tues mais la situation humanitaire est critique. Les recettes du concert participeront à l'aide qui s'organise à destination des populations déplacées (quelque 120.000 personnes), qui ont tout perdu, entre les destructions et la perte de territoires où elles vivaient depuis toujours, ainsi qu'aux innombrables blessés de guerre.



De son côté, la France a envoyé vendredi un avion humanitaire à Érevan, affrêté par l'Élysée et dans lequel ont pris place, entre autres, le footballeur Youri Djorkaeff, son frère Denis, homme politique, et Kristina Aznavour, belle-fille de Charles Aznavour et présidente de la Fondation du chanteur disparu le 1er octobre 2018. Emmanuel Macron avait annoncé le départ d'un premier vol humanitaire officel le 22 novembre.