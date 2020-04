Les créateurs de mode se mobilisent sur les réseaux sociaux pour divertir leur communauté pendant le confinement

Des initiatives créatives et solidaires pour passer le temps, voilà ce que proposent les acteurs de la mode face au confinement imposé pour lutter contre l'épidémie de coronavirus.

Les boutiques de mode sont fermées et les prochaines Fashion Weeks parisiennes annulées, mais cela n'empêche pas les marques d'exister. Pour s'adapter à cette crise sanitaire, il s’avère fondamental pour nombre de créateurs de penser différemment afin de ressortir de cette période plus soudés que jamais. Et pour maintenir le lien avec leur consommateur, beaucoup optent pour le divertissement via les réseaux sociaux et en particulier Instagram.



Fête Impériale : un concours de dessin pour imaginer le monde d’après Covid-19

"Parce que nous sommes certains que la créativité est nécessaire et salutaire. Le moment est venu de nous réunir et de partager différemment" explique Laura Gauthier Petit, la fondatrice de Fête Impériale. Créée en 2015, la marque s’inspire du Paris libre du XIX siècle et de la décadence des folles nuits des 80’s. "En tant que marque digitale et responsable, nous allons faire participer notre communauté à notre effort de réflexion et de travail sur nous-même pour en ressortir encore plus forts et sereins" ajoute la créatrice. Comme chez Fête Impériale chaque imprimé exclusif est pensé, réalisé et dessiné par un artiste, la griffe a lancé un concours de dessin (jusqu’au 5 avril). Le sujet : imaginer le monde d’après, entre architecture et botanique. Le jury sélectionnera trois dessins. Chaque membre de la communauté Instagram est invité à poster son dessin sur son fil et en story avec les tags @feteimperiale #dessinelemondedapres #concoursdedessin #drawingcontest #FIgang #feteimperiale. Puis, il faut envoyer le dessin en version digitale à contact@feteimperiale.fr en rappelant votre Instagram dans le sujet de l’email. A gagner : un T_shirt Fête Impériale sur lequel le dessin sera imprimé.

Du coloriage pour Coralie Marabelle

Révélée lors du Festival de Hyères en 2014, où elle a remporté le Prix du public, la créatrice Coralie Marabelle lance sa marque en 2016. Produites en France et principalement à Paris, ses collections prônent la slow fashion. Pour s'occuper pendant le confinement, elle met à disposition des coloriages en téléchargement sur ce lien. Une fois terminés, il suffit de les poster, soit en story soit en post fixe, sur Instagram en taggant @coralie.marabelle. Les trois coloriages les plus créatifs gagneront un atelier pour apprendre à réaliser des chouchous upcyclés à partir de vêtements de seconde main.

La marque Coralie Marabelle propose des coloriages sur son compte Instagram (Coralie Marabelle)

Le Cop Sportif : un concours pour imaginer un sweat

La marque française Le Coq Sportif propose à ses abonnés un programme d’activités depuis le 23 mars. Sur Instagram, elle invite des coachs sportifs le temps d’une séance de sport en live sous le hashtag #BougezChezSoi et laisse également les ambassadeurs de la marque prendre possession du compte pour partager leurs conseils. Le Coq Sportif invite aussi ses abonnés à participer à des jeux concours comme celui d’imaginer le prochain sweat de la marque pour tenter de remporter une tenue.

Le programme proposé par la marque le Coq Sportif sur Instagram jusqu'au 5 avril 2020 (Le Coq Sportf)

Louis Gabriel Nouchi partage ses coups de coeur littéraires

Dès le lancement de la marque Louis Gabriel Nouchi a opté pour un circuit court : tout est produit en France ou Europe. Les tissus viennent d’Italie et seul le montage est fait en usine. C'est à Paris qu'il dessine et réalise ses patrons pour chacune de ses collections, toujours inspirées par un livre. Pendant cette période de confinement, le créateur français a re-créé son atelier de couture (patronage, coupe, assemblage) dans son salon à Paris où il prépare sa collection printemps-été 2021. Comme ses collections sont inspirées de la littérature, il s’est transformé en influenceur littéraire et donne dans les storys de son Instagram des conseils de lectures avec une sélection de livres audio à "swiper" (donner accès, ndlr).

Le créateur français Louis Gabriel Nouchi donne des conseils de lecture sur son compte Instagram (Louis Gabriel Nouchi)

Desigual prône le #restezchezvous et réinvente son logo

La marque de prêt-à-porter espagnole Desigual a lancé une campagne pour soutenir le mouvement #restezchezvous."Nous séparons notre iconique duo Humans qui désormais ne se tiendra plus par la main pour la première fois depuis que l’artiste Peret leur a donné naissance, il y a presque 36 ans de cela" a indiqué la marque. "En attendant de les voir et de nous voir se réunir à nouveau, nous abordons ce moment avec la confiance absolue que, même si la vie n’est pas aussi chula (cool, ndlr) qu’elle devrait l’être, nous ferons en sorte qu’elle le redevienne en restant unis malgré la distance".

La marque Desigual a lancé une campagne pour soutenir le mouvement #restezchezvous. (Desigual)