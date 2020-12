Trois choses à savoir sur la rentrée littéraire d'hiver 2021 et ses 493 romans programmés

Avec 493 romans prévus dans les programmes de la rentrée de janvier 2021, la production n'a pas baissé par rapport à l'an dernier, malgré la crise sanitaire. Elle est même augmentée d'une douzaine de titres, selon le magazine Livres Hebdo : 340 romans français (plus 11 par rapport à 2020) et 153 traductions. La légère hausse de la production s'explique en partie par les reports décidés par les éditeurs pour cause de confinement. On peut également noter une très légère baisse du nombre de premiers romans (64, contre 71 en 2020). Une riche rentrée pour les librairies françaises, qui ont rouvert leurs portes le 28 novembre dernier après plusieurs semaines de fermeture administrative consécutive à la deuxième vague de covid-19.

Des poids lourds côté français

Cette rentrée est soutenue par des poids lourds, comme Marie Ndiaye, qui publie aux éditions Gallimard La vengeance m'appartient, tiré à 40.000 exemplaires. Philippe Besson signe Le dernier enfant (Julliard), Yasmina Reza publie Serge, aux éditions Flammarion. Eric-Emmanuel Schmitt démarre une série chez Albin Michel intitulée La traversée du temps avec un premier opus, Paradis perdu.

De son côté, Mazarine Pingeot inaugure une nouvelle maison d'édition, Mialet-Barrault Editeurs (groupe Flammarion), avec un dernier roman titré douloureux, tout comme Lionel Duroy, qui a quitté Julliard pour suivre cette nouvelle maison, et qui publie en janvier L'homme qui tremble. Gaëlle Josse revient avec Ce matin-là aux éditions Noir sur Blanc. On note également dans cette rentrée le retour de Philippe Delerm avec La vie en relief de Philippe Delerm, somme de textes courts, et d'Andreï Miakine avec L'ami arménien, chez Grasset.

Parmi les noms attendus de cette rentrée d'hiver côté français, les romans d'Olivier Adam, Sylvie Germain, Lyonel Trouillot, Ivan Jablonka, Gérard Mordillat, Raphaëlle Giordano, Joy Sorman, Bernard Chambaz, Mathieu Lindon, Jean-Philippe Toussaint, Céline Curiol, Patrick Grainville, Jean-Marie Rouart ou encore Leila Slimani…

Moins de premiers romans mais de nombreuses primo-romancières

Le nombre de premiers romans est en légère baisse par rapport à 2020 et la plupart des maisons d'édition n'en publient qu'un seul dans cette rentrée d'hiver, tandis qu'une partie d'entre eux défendent entre deux et trois premiers romans.

A l'inverse, certains misent tout sur les premiers romans : la toute jeune maison Les Avrils (Delcourt) s'en est fait une spécialité et lance Raphaël Alix et Alexandra Matine. Chez Gallimard, cinq primo-romanciers font leur entrée cet hiver, dont Abigail Assor avec son roman Aussi riche que le roi.

A noter également, une forte proportion de ces primo-romanciers sont des romancières (38 femmes, pour 26 hommes). L'auteur de bandes dessinées Emmanuel Guibert signe Mike, son premier roman sans images dans la collection Sygnes (Gallimard).

Des valeurs sûres et des découvertes côté étranger

La rentrée d'hiver voit le retour de grosses locomotives, comme Stephen King, qui revient avec Si ça saigne un recueil de nouvelles publié en février chez Albin Michel. Chris Kraus signe Baiser ou faire des films, chez Belfond. Les éditions Sonatines publient La cité des larmes, qui fait suite à La cité de feu, de Kate Mosse.

Sur les tables des libraires en janvier au rayon étranger on pourra aussi retrouver Le grand jeu de Graham Swift (Gallimard), Lettre ouverte de Goliarda Sapienza (Le Tripode), Une saison douce de Milena Agus (Liana Levi). Arthaud publie également Un amour grec, le dernier roman de la cubaine Zoé Valdès.

Joëlle Losfeld publie Milkman, d' Anna Burns, Man Boooker Prize 2018. Sœurs, de la jeune autrice prodige britannique Daisy Jonhson, est publié chez Stock et les éditions Métailié défendent Les Vilaines, de la chanteuse et actrice argentine Camila Sosa Villada. De leur côté, les éditions Albin Michel publient Trois vœux, de l'australienne Liane Moriarty, l'autrice de Petits secrets, grands mensonges, adapté en série par HBO.