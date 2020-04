Idées de lectures : les nouvelles, un bon format pour le confinement, à découvrir avec dix cadors du genre

Souvent malaimées des Français, les nouvelles sont un format à tenter dans vos expérimentations de lectures en temps de confinement.

On vous avait parlé des vertus de la lecture en période de confinement, et de l'idée de profiter de cette période pour vous lancer dans les huit pavés que vous n'avez jamais eu le temps de lire. Mais ça, c'était en début de confinement, quand on ne savait pas encore qu'avec le télétravail, la gestion des devoirs des enfants pour "assurer la continuité pédagogique", et la petite dose d'anxiété inhérente à la crise sanitaire du coronavirus, il n'est vraiment pas facile de fixer son attention sur une lecture de longue haleine, voire tout bonnement de trouver le temps de lire.

Alors pourquoi ne pas se lancer dans la lecture de nouvelles ? "Je regrette qu'on n'accorde pas à la nouvelle la même valeur littéraire qu'au roman. C'est dommage, parce que c'est une très grande forme littéraire", regrettait l'éditeur Jean-Marie Laclavetine, écrivain et éditeur chez Gallimard, que nous avions interrogé en 2014 pour une enquête sur ce genre mal aimé des Français.

Le patrimoine littéraire mondial en regorge. On vous propose dix auteurs qui se sont distingués pour leur art de ce format court, après nous être assurés que leurs nouvelles sont disponibles en version numérique. Elles sont même téléchargeables gratuitement pour les auteurs dont l'œuvre est "tombée" dans le domaine public. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les partager avec nous dans les commentaires. Bonne lecture !

1 Guy de Maupassant

Un grand classique du genre. Guy de Maupassant (1850-1893) a publié entre 1880 et 1890 plus de trois cents nouvelles, qu'il appelait aussi "contes". Il est sans doute l'écrivain français le plus marquant et le plus productif de ce format littéraire. L'écrivain y déploie son écriture si vivante pour décrire le réel. Contes et nouvelles, publié par les éditions Albin Michel, rassemble une partie de ces récits courts. Il est disponible en version numérique.

2 Nicolas Gogol

L'écrivain russe d'origine ukrainienne Nicolas Gogol (1809-1852) s'est lui aussi distingué par son art de la nouvelle. Dans ses Œuvres complètes, parues en 1843, Nicolas Gogol a regroupé dans le recueil intitulé Les Nouvelles de Pétersbourg Le Nez, Le Manteau, Le Portrait, Le Journal d'un Fou et La Perspective Nevski, des récits courts, comportant souvent une dimension fantastique et absurde. L'écrivain y sonde l'âme humaine, sa vanité, tout en faisant une peinture de la société sans concession.

Les éditions Gallimard ont publié en 2010, dans la collection Quarto, l'intégralité de ses nouvelles. L'ouvrage n'est pas disponible en format numérique mais en attendant le "déconfinement" pour vous le procurer, vous pouvez facilement trouver les nouvelles de l'écrivain en version numérique, son œuvre étant tombée dans le domaine public. Le Journal d'un fou et autres nouvelles est aussi disponible en version audio, lu par l'acteur Jean Desailly, aux éditions Gallimard.

3 Anton Tchekhov

Les éditions Les Belles Lettres ont publié en 2017 Bagatelles quotidiennes et autres nouvelles, un recueil d'une quinzaine de nouvelles d'Anton Tchekhov (1860-1904), un maître du genre, pour donner au lecteur "un aperçu de toutes les facettes de Tchekhov nouvelliste : le farceur, le psychologue, le peintre de mœurs, et aussi le visionnaire".

Tchekhov a écrit plus de six cents nouvelles au cours de sa vie, qu'il publiait souvent dans des revues comme Les Nouvelles russes, sous pseudonyme. Pour le romancier Jean-Marie Laclavetine, "les nouvelles de Tchekhov sont à placer au sommet de la meilleure littérature mondiale de tous les temps, par leur profondeur, leur simplicité, leur humanité".

4 Dino Buzzati

L'auteur italien Dino Buzatti (1906-1972) a publié de nombreux recueils de nouvelles, un genre sans lequel il a déployé son univers, qui débusque la dimension absurde dans les situations du quotidien, à la manière de Kafka. Vous pouvez commencer la lecture des nouvelles de l'auteur du Désert des Tartares (1949) par son recueil le plus connu, Le K (1966), qui en rassemble une bonne cinquantaine.

5 Julio Cortázar

L'écrivain argentin Julio Cortázar (1914-1984) s'est distingué par ses nouvelles fantastiques et surréalistes. Son œuvre est très concentrée sur ces récits brefs, qu'il appelait comme Maupassant ses "contes". Ses recueils, parmi lesquels Bestiaire, Fin d'un jeu, Le tour du jour en 80 mondes, ont été regroupés en un seul volume dans Nouvelles, histoires et autres contes (Gallimard, 2008).

En 2014, en même temps qu'un hommage lui avait été rendu au Salon du livre de Paris avec une exposition, les éditions Gallimard avaient publié Pages inespérées, un recueil de textes comprenant des nouvelles inédites. "La plupart de ces textes sont aussi des micro-contes où le personnage central est le langage : trouvailles de mots, trouvailles de formes, jeux sur la contrainte de lecture", souligne sa traductrice Sylvie Protin. Disponible en format numérique sur le site de Gallimard.

6 Roald Dahl

Roald Dahl (1916-1990), ce n'est pas que pour les enfants ! L'auteur britannique, connu pour ses romans pour la jeunesse comme Charlie et la chocolaterie ou encore Sacrées sorcières, récemment adapté en BD par la talentueuse Pénélope Bagieu, l'est moins pour son art de la nouvelle. Un genre dans lequel il a pourtant fait des étincelles, recevant de nombreux prix, parmi lesquels à deux reprises le Prix Edgar-Allan-Poe de la meilleure nouvelle, en 1954 pour Someone Like You ("Bizarre ! Bizarre !"), et en 1960 pour The Landlady. Dans ses courts récits, Roald Dahl conjugue à merveille polar et humour noir. Bizarre ! Bizarre !, Kiss Kiss, L'homme au parapluie et autres nouvelles, La grande entourloupe... Régalez-vous avec son humour grinçant. Très british !

7 Raymond Carver

L'écrivain américain Raymond Carver (1938-1988) est considéré comme un des grands maîtres de la nouvelle. Ce format convenait à l'écrivain pour des raisons pratiques : né dans une famille d'ouvriers pauvres et lui-même marié et devenu père très jeune, il fut longtemps contraint de travailler pour nourrir sa famille. Il a tardivement suivi des cours d'écriture, puis est devenu professeur de littérature, mais il n'a jamais abandonné le genre de la "short story", qu'il défendait en tant que tel.

Les éditions de L'Olivier, l'éditeur français de Raymond Carver, ont publié en 2010 Débutants, le texte intégral de Parlez-moi d’amour (publié en 1981 aux Etats-Unis). Les textes de Carver ont en effet été fortement amputés par son éditeur. Les nouvelles de ce grand auteur sont très brèves, la plupart une dizaine de pages. Du concentré d'humanité.

8 Annie Saumont

Disparue en 2017, Annie Saumont a honoré elle aussi ce format en publiant plus de 300 nouvelles au cours de sa carrière d'écrivaine. Pour Josyane Savigneau, préfacière de Florilège, une compilation publiée chez Julliard, Annie Saumont était "certainement la plus grande nouvelliste française". Des récits très courts, à peine quelques pages, dans lesquelles elle déploie un style complétement singulier, des points où on ne les attend pas, une syntaxe très personnelle.

Ses histoires courtes sont inspirées du quotidien. "Je traque les choses qui arrivent comme par inadvertance. J'aime faire surgir une ambiguïté, susciter une sorte d'inquiétude. Il faut qu'il y ait une tension dramatique, sinon c'est raté. C'est presque comme une petite pièce de théâtre. C'est un instant, un point, un incident, un moment de rupture", confiait-elle à Josyane Savigneau en 2012 dans Le Monde. Annie Saumont, traductrice notamment de L'attrape coeur, de JD Salinger, a publié plus de trente recueils de nouvelles. Souvent distinguée, elle a reçu le Goncourt de la nouvelle en 1981 pour Quelquefois dans les cérémonies (Gallimard).

9 Alice Munro

Rien que la vie est le dernier recueil de nouvelles publiées par Alice Munro, 89 ans et prix Nobel de littérature en 2013. Entre 1950 et 2012, l'écrivaine canadienne a écrit 14 recueils de nouvelles, et un seul roman. Dans Fiction (Éditions de l’Olivier, 2013), Alice Munro faisait dire à l'un de ses personnages " Un recueil de nouvelles, pas un roman. Voilà qui est déjà en soi une déception. L’autorité du livre en paraît diminuée, cela fait passer l’auteur pour quelqu’un qui s’attarde à l’entrée de la littérature, au lieu d’être assurément installé à l’intérieur." C'est pourtant bien pour son talent d'auteure de nouvelles que l'académie suédoise l'a distinguée, la qualifiant de "souveraine de l’art de la nouvelle contemporaine". Elle est devenue populaire en publiant ses nouvelles dans des magazines comme The New Yorker.

L'amour, le deuil la jalousie… ses nouvelles mettent en scène des personnages féminins, et abordent toutes sortes de thèmes, souvent liés aux relations familiales. "On trouve souvent imbriquées dans ses textes des descriptions d'événements quotidiens mais décisifs, sortes d'épiphanies, qui éclairent l'histoire ambiante et illuminent au flash les questions existentielles" déclaraient les académiciens suédois. "Petites gens, grands sentiments", résumaient-ils, pour saluer le travail de l'auteure, qui avait annoncé juste avant son Nobel qu'elle avait décidé d'arrêter d'écrire. On peut trouver ses œuvres en format numérique sur toutes les plate-formes.

10 Yoko Ogawa

La lecture de ses nouvelles est une heureuse manière d'entrer dans l'œuvre si singulière et imprégnée de l'âme japonaise de Yoko Ogawa. Mélange d'onirisme et de poésie ancrée dans le réel, la plume de cette grande auteure japonaise sert magnifiquement le format court. On peut retrouver ses nouvelles dans le recueil La mer (Actes Sud 2009), La lecture des otages (Actes Sud, 2012). On peut aussi lire ses "novellas" (entre la nouvelle et le roman), comme La piscine, La grossesse, ou Les abeilles. De vrais beaux plaisirs de lecture.

Cette liste n'est évidemment pas exhaustive, vous pouvez vous plonger dans le désordre et selon vos préférences de lectures, dans les nouvelles de J. M. G.Le Clézio, Luis Borges, Gustave Flaubert, Edgar Allan Poe, JD Salinger, Emile Zola, Stephen King, Jean Echenoz, Anna Gavalda, Douglas Kennedy, Gabriel Garcia Márquez, Ron Rash, Romain Gary, Laurent Gaudé, Jonathan Coe, Virginia Woolf, Stefan Zweig, Daphné du Maurier, Tatiana de Rosnay, Amos Oz, Jack London, Italo Calvino, Agnès Desarthe … Le site Babelio, une mine pour les amateurs de lecture, propose ici une longue liste de suggestions.

Vous pouvez aussi vous plonger dans les recueils de nouvelles signées par des auteurs contemporains 13 à table (Pocket), dont les bénéfices sont reversés aux Restos du cœur.

Les éditions Zulma proposent chaque jour gratuitement en ligne une nouvelle à lire en temps de confinement. Compilées, elles sont accessibles directement sur leur site.