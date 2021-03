\"D’Amour et de guerre\" : le récit d’une passion entre la France et les montagnes de Kabylie

A.-M. Revol

A.-M. Revol franceinfo France Télévisions

Akli Tadjer, écrivain franco-algérien, a ajouté un nouveau titre à sa bibliographie, déjà riche de plus de dix ouvrages. D’Amour et de guerre (éd. Les Escales), publié des deux côtés de la Méditerranée, commence dans les montagnes de Kabylie et se déplace progressivement vers la France. "Le récit s’ouvre en octobre 1939. Depuis le 1er septembre, la France est en guerre contre l’Allemagne. Le héros d’Akli Tadjer, Adam, un gardien de moutons, est mû par son amour fou pour Zina, son amie d’enfance", explique la journaliste de France Télévisions, Anne-Marie Revol, sur le plateau du 23h.

Un roman hommage

Adam rêve de vivre avec Zina dans une maison construite de ses propres mains, mais la guerre le rattrape. "Il va être arraché à son village et embarqué en France pour combattre les Allemands dans un pays où il n’a jamais posé les pieds. Il pensait avoir touché le fond de sa propre vie en Algérie, mais il va connaître pire en France. Heureusement, il va tenir en écrivant chaque jour dans un livre rouge des lettres enflammées à Zina", poursuit Anne-Marie Revol, qui évoque un roman "bouleversant, révoltant, très osé, un hommage à ceux qui se sont battus pour défendre un pays qui n’était pas le leur".

