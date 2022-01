"Tout ce qui n'est pas au service de mon histoire va à la poubelle" : entrez dans l'atelier de fabrication du romancier Pierre Lemaitre

Après sa trilogie sur l'entre-deux-guerres, Pierre Lemaitre publie Le Grand Monde, premier opus d'une tétralogie consacrée à la période des Trente Glorieuses. A l'occasion de la sortie de cette saga familale époustouflante, le romancier livre à Franceinfo Culture quelques secrets de fabrication de ses romans, qui cartonnent en librairie depuis Au revoir là-haut, Goncourt en 2013. Miroir de nos peines, dernier volet de sa trilogie sur l'Entre deux Guerre Les enfants du désastre, s'est vendu à plus de 450 000 exemplaires en grand format et en poche et Le serpent majuscule son premier polar écrit en 1985, qui n'avais jamais été édité, a dépassé 120 000 exemplaires vendus.

Décontracté, souriant, jambes ballantes pendues sur l'accoudoir de son fauteuil rouge vif, la star des librairies nous reçoit avec simplicité dans les locaux de son éditeur, Calmann-Levy, prêt à parler généreusement de sa passion pour la littérature, de la manière dont il mijote ses récits, et de sa fidélité inconditionnelle au roman populaire, son cheval de bataille.

Franceinfo Culture : qu'avez-vous voulu raconter avec ce nouveau roman?

Pierre Lemaitre : fondamentalement, pour moi, Le Grand Monde, c'est l'histoire d'une famille. C'est mon 13e ou 14e roman, je ne sais plus je n'ai pas compté, mais je n'avais jusqu'ici jamais abordé ce classique de la littérature qu'est la saga familiale. Depuis les Rougon-Macquart (Emile Zola, entre 1871 et 1893) jusqu'aux Buddenbrook (Thomas Mann, 1929), j'en passe et des meilleures, c'est un des sujets les plus tentants pour les romanciers.

"La famille c'est le creuset de ce qui nous a fabriqué, de ce qui nous a construit, ou parfois déconstruit." Pierre Lemaitre à Franceinfo Culture

La famille, c'est aussi des interactions très riches du fait de ce creuset familial. A cela il faut ajouter que toutes ces histoires ne sont jamais indépendantes de la période sociale vécue. Pour toutes ces raisons, de nombreux romanciers se sont lancés dans l'écriture d'une saga familiale. Moi, je ne l'avais pas fait jusqu'ici parce que je pensais que je n'avais pas la maturité pour le faire. Je trichais, je biaisais. Je prenais dans la précédente trilogie un personnage d'un livre antérieur et on retrouvait évidemment à chaque fois les collatéraux. Mais je n'avais jamais affronté le truc de face. Et puis à la fin de la trilogie précédente (Les enfants du désastre), j'ai eu l'impression d'arriver à une certaine maturité dans ce que je sais faire. Je me suis dit : allez maintenant il n'y a plus à tortiller, on se retrousse les manches et on tente sa chance …

Comment cette saga familiale s'inscrit-elle dans votre grand projet littéraire sur le XXe siècle ?

Les historiens conviennent pour la majorité d'entre eux que le XXe siècle démarre après la première guerre mondiale, et s'achève avec la chute de Berlin en 1989, qui correspond à fin de la Guerre froide. C'est un siècle très court, qui dure 70 ans. Donc le projet que j'avais au départ, c'était de faire trois trilogies. La première sur l'entre-deux-guerres, que j'ai menée à terme, la seconde sur les Trente Glorieuses, que je viens d'entamer avec Le Grand Monde, et puis une troisième qui traitera des années de crise. Donc neuf livres. Mais il y en aura finalement au moins dix car je vais faire une tétralogie sur les Trente Glorieuses, pour la simple et bonne raison que la période a duré trois décennies et que si je découpe ça sur des périodes de dix ans, c'est trop long pour les personnages. Un personnage qui a 17 ans, si on le retrouve 10 ans plus tard, il en a 27. Ce n'est plus la même personne et vous avez raté tout ce qui s'est passé entre les deux, et qui a fait qu'elle est devenue ce qu'elle est. J'ai donc choisi de resserrer les moments où on va retrouver les Pelletier, et du coup de faire plutôt une tétralogie.

Dans ce premier opus, vous nous présentez une image des Trente Glorieuses très surprenante, pourquoi ?

Cela a été une de mes surprises. J'avais 10 ans dans les années 60, et pour moi, les Trente Glorieuses, c'était Pompidou, c'était la voiture, le frigo, la télé, c'était le béton, les villes, c'était l'enrichissement des familles. C'était la période, sans doute la dernière, où les gens pouvaient penser à bon droit que leurs enfants auraient une meilleure vie qu'eux.