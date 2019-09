VIDEO. "Je demande pardon" : Yann Moix fait son mea culpa pour ses "dessins obscènes" sur le plateau d'"On n'est pas couché"

L'écrivain est également revenu sur le témoignage de son frère Alexandre, qui l'accuse de lui avoir fait subir de multiples sévices. Il a assuré n'avoir "jamais battu son frère".

Après trois saisons dans l'émission "On n'est pas couché" en tant que chroniqueur, Yann Moix occupait cette fois la place de l'invité. L'écrivain, invité pour la promotion de son dernier roman Orléans (Grasset), est au coeur d'une vive polémique depuis que des écrits et dessins antisémites de sa jeunesse ont été récemment exhumés.

A peine arrivé sur le plateau de Laurent Ruquier, il a tenu à présenter ses excuses. "Je demande pardon à toutes les personnes, quelles qu'elles soient, celles de la communauté juive mais tous ceux qui se sentent respirer comme des humains, et non pas comme des bêtes, pour les dessins choquants, les bandes dessinnées obscènes et dégradantes, de mon crus, qu'elles ont pu voir" a déclaré Yann Moix. "Le jeune homme que j'étais, je lui cracherais dessus aujourd'hui" a affirmé l'écrivain, formulant des excuses particulières à Bernard Henri-Lévy (aujourd'hui un de ses proches).

"Je me détesterais si je commençais par parler de mon livre. La première chose que je veux faire c'est de demander pardon" Yann Moix #ONPC pic.twitter.com/2WlSgimPB0 — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) August 31, 2019

"Ce frère est une victime"

Il est ensuite revenu sur les accusations de son petit frère, Alexandre Moix, qui affirme que son aîné a été un "tortionnaire" qui a fait passer pour siennes, dans son dernier roman Orléans, les violences qu'il a infligées à son cadet dans leur enfance.

"Ce frère est une victime. Nous sommes deux victimes. Nos parents nous ont fait nous entredéchirer" a déclaré Yann Moix, affirmant qu'il n'a jamais battu son frère. "Mon frère s'est bâti un récit pour pouvoir survivre à ce qu'il a vu : il a assisté pendant toute notre vie aux sévices, aux tortures que j'ai subi".

"Ce livre est un roman parce que j'ai enlevé mon frère. Ce frère est une victime" Yann Moix #ONPC pic.twitter.com/8grX9wXhNv — On n'est pas couché (@ONPCofficiel) August 31, 2019

En conclusion de son intervention, Yann Moix a tenté de prendre du recul par rapport à ses erreurs de jeunesse : "Je pourrais être une ordure antisémite mais j'ai essayé de raturer ça pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Et l'homme de 50 ans que je suis aujourd'hui crache au visage de celui de 20 ans".