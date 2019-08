Sur le plateau d'"On n'est pas couché", Yann Moix "demande pardon" pour ses dessins antisémites

"Je demande pardon à Bernard Henri-Lévy (aujourd'hui un de ses proches, NDLR) et à tous ceux que j'ai blessés du plus profond de mon être" a plaidé l'écrivain et ancien chroniqueur de l'émission.

Yann Moix sur le plateau de LCI, le 25 septembre 2018. (IBO/ SIPA)