"Grande cause nationale", la lecture est "un voyage permanent", déclare Emmanuel Macron

En déplacement à Château-Thierry, dans l'Aisne, Emmanuel Macron a annoncé faire de la lecture une "grande cause nationale". Il a également rendu hommage à Jean de La Fontaine.

Il veut faire de la lecture une "grande cause nationale". Emmanuel Macron l'a annoncé à l'occasion d'un déplacement dans l'Aisne, jeudi 17 juin. Le chef de l'Etat en a profité pour célébrer le 400e anniversaire de Jean de La Fontaine, aux côtés de Fabrice Luchini, connu pour avoir repris de nombreuses fables du poète. Interrogé sur sa fable préférée, Emmanuel Macron a cité Les Animaux malades de la peste, assurant de pas "la lier à l'actualité", avant d'ajouter : "C'est un voyage permanent. Nous sommes là pour parler de la lecture, de la langue française, et évidemment de La Fontaine."

Accompagné de son épouse, ancienne professeure de français, et de Fabrice Luchini, le président a rendu hommage à "un auteur qui a su apporter à son siècle, à la langue, et au-delà".

En plus de ces déplacements, Emmanuel Macron a annoncé une série d'initiatives, qui viseront dès l'été à favoriser l'apprentissage et la pratique de la lecture à tous les âges. Le président a rappelé que la lecture était l'une des "bases de la citoyenneté", puisqu'elle permet de "développer la capacité d'émancipation, de se relier aux autres et de créer une communauté nationale à travers des valeurs communes", explique l'Elysée.