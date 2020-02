"404" : le nouveau livre sombre et saisissant de l'auteur des "Sauvages", Sabri Louatah

"Avec l'élection de Donald Trump, et son lot de fausses informations et de faits alternatifs, je me suis dit qu'il se passait quelque chose de très dangereux qu'on n'a pas connu. Pour un citoyen, c'est un cauchemar, mais pour un romancier, c'est une manne, un puits à forer", explique Sabri Louatah.

"On ne se fait plus confiance"

"Mon roman 404 est fondé sur l'ambiguïté, le vrai, le faux. Je l'ai abordé par l'angle de la technologie et par un fléau que sont les 'deepfakes', des vidéos truquées par l'intelligence artificielle, devenues indiscernables des vraies et j'ai imaginé à quoi ressemblerait une société soumise à cela et l'héroïne et d'autres personnages chercher un antidote pour détecter ce que j'appelle des mirages", poursuit le scénariste et écrivain de 36 ans.

"On est tous collectivement méfiants les uns envers les autres. C'est ce que j'ai voulu dire avec ce roman. On ne se fait plus confiance. Ce fléau technologique va réveiller en France les démons particuliers à l'histoire de France : la question ethnique, raciale, musulmane", conclut Sabri Louatah.

