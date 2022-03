Livres : l’Ukraine au cœur du Festival international de bande dessinée

Sur la grande scène du théâtre d’Angoulême, les auteurs de bande dessinée se sont unis "pour illustrer un scénario qui évoque ce qu’il se passe actuellement en Ukraine", rapport Anne-Marie Revol, journaliste culture chez franceinfo. Et de poursuivre : "Et pendant qu’ils dessinaient, on pouvait entendre le concert d’un pianiste franco-ukrainien" nommé Dimitri Naïditch. FranceTelevisions est d’ailleurs partenaire de ce festival pour la 3ème année. Un jury, constitué de téléspectateurs devra départager six ouvrages pour lui attribuer un prix.

Monument national

Outre l’Ukraine qui prend également beaucoup de place dans l’actualité, Anne-Marie Revol a également sélectionné le sixième roman de Julia Deck, intitulé Monument national (Les éditions de minuit). Pour la journaliste culture, cet ouvrage se sieue "entre le polar et la fable". En bref, il s’agit de l’histoire d’un couple "un peu à la Johnny et Laëtitia", soit un couple avec trente ans de différence d’âge, "ils ont eux-même adopté des enfants, vivent dans une demeure magnifique des Yvelines, sont entourés d’un aréopage de serviteurs et ont une maison dans les Caraïbes". Jusqu’à ce qu’une caissière du Super U au physique ingrat, qui fuit un mari violent, débarque dans leur vie, accompagnée de son fils mal élevé.