Festival de la bande dessinée d'Angoulême : un concert de dessins pour témoigner la solidarité des auteurs au peuple ukrainien

La guerre en Ukraine sera dans toutes les têtes au Festival de la BD d'Angoulême. Des dessins dans l'espace public et un hommage sera rendu mercredi 16 mars à partir de 20h30 au Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale.

Depuis quelques semaines, de nombreux auteurs et autrices de bande dessinée ont décidé de manifester leur solidarité via des témoignages en dessins. Le Festival d’Angoulême les présentera lors de sa 49e édition qui démarre jeudi 17 mars. Ces dessins seront exposées dans l’espace public, afin d’être visibles par tous, et projetées, en soirée, sur la façade de l’Hôtel de Ville d’Angoulême.

Le Festival a par ailleurs décidé de programmer mercredi 16 mars, à l’issue de la traditionnelle proclamation du Grand Prix (en présence de l’Américain Chris Ware, qui avait été élu par ses pairs en 2021), un concert de dessins dédié à l’Ukraine. L'hommage se déroulera à partir de 20h30, au Théâtre d’Angoulême - Scène Nationale.





Un concert de dessins dédié à l'Ukraine





Cette performance collective réunira de nombreux artistes de bande dessinée, représentants plus d’une dizaine de nationalités, qui s’uniront pour proposer sur un scénario d’Alfred, un récit en dessins évoquant la situation ukrainienne. Un pianiste virtuose, le franco-ukrainien Dimitri Naïditch, les accompagnera en live et une captation audiovisuelle permettra une rediffusion en ligne.