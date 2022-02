Jeux vidéo : la création française à l’assaut de la Californie

En France, le secteur du jeu vidéo peut compter sur ses 1300 entreprises et autres 650 studios de développement. Il s’agit du premier marché culturel du monde, devant le cinéma. Et la création française est très prisée de l’autre côté de l’Atlantique.

S’exporter pour mieux se développer. Alex Casassovici, fondateur et PDG d'Azarus, habite à San Francisco depuis six ans et vit "le rêve américain". Ce Versaillais, diplômé d'une grande école d'ingénieur, explique avoir "toujours voulu travailler dans la 'tech'. San Francisco, c'est La Mecque, c'est l'endroit rêvé pour faire ça. On est entouré de Google, de Facebook, de Twitch, toutes ces sociétés dont tout le monde connaît le nom". En France, sa première start-up dans les jeux vidéo n'avait pas vraiment décollé.

Une industrie qui concurrence le cinéma

En Californie, il a développé une application interactive pour la communauté des joueurs associés à la plateforme Twitch, grâce à des investisseurs qu'il juge moins frileux qu'en France. Cet État américain est le berceau de mastodontes du secteur comme la franchise de football FIFA, ou encore celle de guerre Call of Duty. Dans le monde, l'industrie du jeu vidéo génère près de 160 milliards d'euros de revenus, nettement plus que toute l'industrie du cinéma. Quentin Duvauchelle, ingénieur également expatrié aux États-Unis raconte avoir "rencontré pas mal d'ingénieurs français qui étaient vraiment très bons".