La plateforme de streaming Twitch victime d'un important piratage

Vent de panique dans le milieu du streaming. La plateforme Twitch, leader de la diffusion de vidéo en direct sur internet, semble avoir été victime d'un important piratage, mercredi 6 octobre.

Des internautes anonymes, qui disent vouloir "favoriser la concurrence dans le milieu du streaming", ont mis en ligne en début de journée un imposant fichier de plus de 100 giga-octets sur un forum public. Son contenu donne le tournis : pêle-mèle, on y trouve l'intégralité du code source permettant le fonctionnement de la plateforme, mais également des outils de sécurité internes de Twitch, ou encore les bases d'un projet de plateforme d'achat de jeux vidéo encore confidentielle et présentée comme un concurrent de Steam, principal acteur du marché.

Les mots de passe des utilisateurs pourraient également avoir été concernés par cette fuite. Les internautes disposant d'un compte sur la plateforme sont donc invités à modifier rapidement leur mot de passe, et à activer l'authentification à deux facteurs pour protéger leurs données.

Twitch, qui appartient au géant Amazon, n'a pas encore répondu aux questions de franceinfo. Mais la plateforme a confirmé en fin d'après-midi zvoir constaté une "violation" de ses données. "Nos équipes travaillent de toute urgence pour en mesurer l'étendue", écrit l'entreprise sur Twitter, avant de promettre d'informer "la communauté dès que des informations supplémentaires seront disponibles".

Les revenus versés par Twitch aux streamers mis en ligne

Un élément supplémentaire va dans le sens d'un piratage de grande ampleur : la présence, dans le fichier mis en ligne mercredi, du détail des revenus versés par Twitch aux différents streamers depuis août 2019. Le Français Zerator, personnalité très populaire sur la plateforme qui organise chaque année l'événement caritatif ZEvent, a confirmé sur Twitter le chiffre de 1,4 million de dollars qui lui est attribué. Dans une suite de messages, le vidéaste précise toutefois qu'il s'agit d'une somme brute, et qu'il utilise une bonne partie de ce chiffre d'affaires pour financer l'organisation d’événements ou la création de jeux vidéo.

Dans un premier temps, puisque qu'aucun "gros" créateur ne vous le confirmera en France (je pense), OUI les chiffres du tableau ci dessus sont vrais. Mais attention, c'est un chiffre d'affaire et non un bénéfice. Ce qui veut dire que cet argent n'est pas sur le compte en banq... — ZeratoR (@ZeratoR) October 6, 2021

La situation pourrait encore empirer pour Twitch. Les internautes ayant mis en ligne le fichier mercredi indiquent dans leur message qu'il ne s'agit que d'une "première partie" des données récupérées.

Cette fuite intervient dans un moment délicat pour la plateforme de streaming. Début septembre, des joueurs avaient appelé à une grève des diffusions d'une journée pour protester contre la vague de harcèlement raciste et misogyne que subissent de nombreux streameuses et streamers.