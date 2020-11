Élection américaine : quand les jeux vidéo parodient le match Trump-Biden

Quand l’actualité devient le terrain de jeu des gamers. En marge de l'élection présidentielle aux États-Unis, une dizaine de jeux vidéo ont vu le jour et mettent en scène le duel Donald Trump – Joe Biden. Un affrontement numérique qui peut parfois aller jusqu’au combat à mains nues. C’est le cas par exemple dans le jeu Unpresidential !, disponible gratuitement depuis le 21 octobre dernier sur iOS et Androïd.

"On s’est demandé quel thème d'actualité pourrait être à la fois ludique et fun en jeu vidéo en cette fin d’année, nous raconte Abdel Bounane, président du studio 3D Bright qui a produit le jeu. On s’est dit que si on voulait proposer une expérience digitale sur l’élection américaine, il fallait développer un jeu de baston. Trump et Biden, c’est un vrai match". Les deux candidats s’affrontent ainsi à la manière de Street Fighter, à base de coups spéciaux et de punchlines. Ces dernières ont d’ailleurs dû être réécrites par les créateurs du jeu à la suite du premier débat télévisé entre les deux prétendants à la Maison Blanche. "On avait l’impression que la réalité dépassait la fiction. Les invectives que nous avions prévues étaient moins violentes. On a dû les mettre à jour pour être au niveau de la compétition entre les deux candidats".

Le jeu met alors en scène le déroulement de la campagne, pour mieux coller à l’actualité. Ainsi, lorsque le joueur est contaminé par le coronavirus, ou subit une procédure de destitution, il doit trouver la parade grâce à une combinaison particulière de touches. Si le candidat s’en sort, il peut alors envoyer une de ses attaques spéciales. Pour Donald Trump on retrouve la "Mega MAGA !" (Make America Great Again). Joe Biden peut employer son "Working Class Joe", ou encore son “Obama Bromance !”.

Nouveau vecteur de parodie

Une recherche de réalisme car Unpresidential ! se donne la mission de faire découvrir les programmes politiques des deux candidats, tout en caricaturant la campagne aux États-Unis. "Le jeu est un superbe média à l’heure où la parodie est remise en cause. Il n’y a plus de caricature dans le New York Times. En France, on voit ce qui se passe autour de Charlie Hebdo. Les Guignols de l’info n’existent plus. Les jeux ont vraiment un rôle à avoir en tant que vecteurs de parodies", estime Abdel Bounane.

Et selon le producteur du jeu, l’élection américaine est un terreau particulièrement propice à la caricature. "Il y avait le meilleur matériel de ressources dont on pouvait rêver avec Donald Trump. Il y a à la fois de la matière en termes visuels et au niveau du caractère design avec sa coiffure, ses attitudes, sa bouche", décrit-il. Sur le même mode, Yang2020 Path to Presidency reprend le thème de la présidentielle américaine en mêlant humour et combats. Joe Biden et Donald Trump s’y affrontent en effet dans le Bureau ovale, le tout dans une mise en scène simpliste et colorée.

Des gammes de jeux plus stratégiques

D’autres formats proposent également de jouer avec l’élection américaine, mais sur le modèle du jeu de stratégie, comme The Political Machine 2020, produit pour Windows et Mac. Le joueur choisit son candidat parmi tous les prétendants à la Maison Blanche, ou crée son personnage fictif et mène une campagne à travers chaque Etat pour séduire les électeurs, attirer de nouveaux soutiens financiers et défendre ses idées.

Des jeux qui peuvent s’adresser aux plus jeunes, comme Win the White House. Les enfants y sont aiguillés par une directrice de campagne, Ana, qui leur donne des conseils dès le début des primaires. Tout en faisant la course aux électeurs, les élèves peuvent découvrir les arcanes et les spécificités de la politique américaine. "Les jeux vidéo peuvent transmettre du fond, des informations et des idées qui peuvent être complexes. C’est un format par nature ludique qui peut raconter le monde qui nous entoure", avance Abdel Bounane.

Une pratique loin d’être nouvelle aux États-Unis. Le premier jeu mettant en scène une élection présidentielle date ainsi de 1981. Dans President Elect, le joueur pouvait revivre et simuler chaque élection de 1960 à 1981 en choisissant de devenir le chef de campagne de l’un des véritables candidats et en le portant jusqu’à Washington à travers des meetings de campagne et des débats télévisés. Le jeu permettait également de créer une élection fictive, celle de 1984 en choisissant un poulain parmi 21 personnalités démocrates, 22 figures républicaines et deux représentants d’un parti périphérique.

Des jeux sur la politique française ?

Une pratique qui pourrait être importée en France ? Abdel Bounane de 3D Bright y croit : "Si une expérience digitale et interactive devait voir le jour en France, il faudrait que ce soit en lien avec une thématique politique forte. Le fond devra être compatible avec la forme. Le tout dans un contexte précis et particulier". Et pourquoi pas celui de l’élection présidentielle de 2022 ? Lors de récentes campagnes politiques, plusieurs candidats hexagonaux se sont déjà aventurés sur le terrain du gaming.

C’est le cas de Jean-Luc Mélenchon, personnifié dans Fiscal Kombat lors de l’élection de 2017. Le leader de la France Insoumise affrontait tour à tour Nicolas Sarkozy, François Fillon ou Emmanuel Macron et avait pour mission de récupérer leur argent pour le rendre à l’Etat.

Toujours en 2017, Marine Le Pen avait, elle aussi, lancé son propre jeu vidéo, sobrement intitulé Marine Le Pen 2017. Aidée de son "guide" Florian Philippot, la présidente du Front National à l’époque des faits combattait les candidats au premier tour de l’élection avant d’affronter en duel final Emmanuel Macron. Le jeu se terminait sur la victoire de Marine Le Pen qui recevait le soutien de Nicolas Dupont-Aignan et de… Jean-Luc Mélenchon.

Derniers cas en date, la reprise de Fiscal Kombat par Manon Aubry, tête de liste la France Insoumise et le lancement du jeu dédié à Nathalie Loiseau, tête de liste LREM lors des élections européennes de mai 2019. Dans Super Jam Bros, créé par Les Jeunes avec Macron et directement inspiré de Super Mario Bros, l’héroïne devait retrouver les étoiles du drapeau européen dérobées par Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon.

Mais pour les fans de jeux politiques, pas de panique, il ne faudra pas attendre de nouvelles élections en France ou aux États-Unis pour continuer à jouer avec l’actualité. Unpresidential ! prévoit de nombreuses nouveautés, et l’arrivée de plusieurs personnages bien connus dans les prochaines semaines, comme Kim-Jong Un, Vladimir Poutine, et pourquoi pas Emmanuel Macron.