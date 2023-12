Italie : le panforte, une spécialité de Noël née à Sienne

Le panforte est une spécialité de Noël traditionnelle né à Sienne, en Italie. Le dessert toscan est à mi-chemin entre le gâteau et le nougat. Les premières traces de cette douceur remontent à 1206.

Dans les ruelles de la cité médiévale de Sienne (Italie), en cette période de fêtes de fin d'année, toutes les épiceries mettent à l'honneur leur panforte. Il s'agit d'une spécialité de Noël à mi-chemin entre le gâteau et le nougat. Composé de miel, de fruits confits et d'amandes, le panforte est aussi un concentré d'épices. Le panforte a plusieurs couleurs : le blanc a plutôt une saveur de gingembre, quand le noir est plus épicé, au poivre et à la muscade.

Une histoire indissociable de celle de Sienne

La plupart des panforte vendus à Sienne sont fabriqués à quelques kilomètres de la ville, dans l'usine "la Fabbrica del Panforte". L'histoire du panforte est indissociable de celle de Sienne, au point que le dessert toscan a sa place dans l'un des hauts lieux d'histoire de la ville : les archives d'État. On en retrouve la trace pour la première fois dans un registre de comptes d'un monastère situé aux portes de la ville. Le document date de février 1206.