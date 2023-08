Gastronomie : la cueillette des cèpes a déjà commencé

Après les pluies de l'été, les cèpes sont en avance de 15 jours. Un bonheur pour les adeptes de champignons.

Dans certaines forêts d'Île-de-France, il est déjà possible de cueillir des cèpes. "J'ai plus de 60 ans de ramassage de champignons, et je n'ai jamais vu de telles quantités", confie un homme. En une heure, il remplit son panier en osier. "Ils sont d'une très, très bonne qualité", assure l'habitué. Sur Internet, les annonces pour vendre des champignons se multiplient.

Des champignons aussitôt cuisinés

Selon les spécialistes, cette profusion s'explique par les quantités importantes de pluie tombées dans des régions d'Île-de-France. "On a largement dépassé les 70, voire 80 mm", explique René Chalange, de la société Mycologique de France. Jean-Luc Semon, cuisinier, prépare une pizza aux cèpes. Il la précuit dans l'huile et ajoute de la mozzarella, puis de la sauce tomate de la ferme. Ensuite, elle est cuite au four. "Il faut la bonne température du four", précise Jean-Baptiste Galloo, exploitant agricole.