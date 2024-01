"They Shot the Piano Player" : ode à la bossa nova et enquête sur une disparition, un hommage à une Amérique latine laminée par les dictatures militaires

Dans le film d'animation They Shot the Piano Player, en salle à partir du 31 janvier, c'est un tandem espagnol qui se penche sur un âge d'or de la musique brésilienne, celui de la bossa nova, née à Rio dans les années 1950, avant de conquérir le monde au début des années 1960. Lauréat d'un Oscar du meilleur film étranger pour Belle Époque (1992), Fernando Trueba est réalisateur, scénariste et producteur musical. Javier Mariscal est illustrateur, auteur de BD, graphiste, peintre. Les deux artistes se connaissent bien. Ils ont déjà coréalisé le film d'animation Chico et Rita (2011), une immersion dans le milieu du jazz cubain. Le titre They Shot the Piano Player est un clin d'œil au film de François Truffaut Tirez sur le pianiste (1960). Il rappelle que deux mouvements artistiques d'ampleur, la bossa nova au Brésil et la Nouvelle Vague en France, ont surgi au même moment, et que Truffaut a marqué fortement certains artistes brésiliens.









Pour leur deuxième collaboration, Trueba et Mariscal relatent une histoire authentique et dramatique, celle du pianiste de jazz brésilien Francisco Tenório Júnior, disparu à la veille du coup d'État en Argentine en mars 1976, après un concert à Buenos Aires, au cours d'une tournée avec le poète et auteur Vinícius de Moraes, icône du Brésil. Une disparition survenue à une époque où presque toute l'Amérique latine était tombée sous le joug de juntes militaires. Fernando Trueba a découvert l'existence de Tenório en 2005, au Brésil, en écoutant un disque de jazz. Au départ, il a pensé consacrer un documentaire classique à ce pianiste. Il a réalisé plus de 150 interviews de musiciens, mais aussi de proches du disparu, dont certains ne s'étaient jamais exprimés jusque-là. Par la suite, enchanté par le résultat de sa première collaboration avec Javier Mariscal sur le film d'animation Chico et Rita, il a décidé de renouveler l'expérience.

Double enquête entre Brésil et Argentine



Le scénario débute à New York en 2009. À la suite d'un article remarqué sur la bossa nova dans le New Yorker, le journaliste américain Jeff Harris a été invité à écrire un livre sur ce mouvement musical. Lors d'une conférence dans une librairie, il présente le fruit de son travail, ses voyages, ses rencontres. Face à une audience captivée, il se souvient.



Durant ses recherches préliminaires, l'écoute d'un solo de piano sur un CD de jazz l'a interpellé. Un solo d'un illustre inconnu, Tenório Júnior, dont la carrière s'était interrompue trente ans plus tôt. Alors, Jeff Harris part à Rio avec l'envie d'en savoir plus sur ce pianiste au parcours météorique, parallèlement au travail pour son livre. Il prend une chambre avec vue sur la plage d'Ipanema, puis il retrouve un ami, João, qui lui donne accès au milieu musical brésilien. João se souvient de Tenório, "une des grandes figures du samba jazz" pendant la bossa nova, dit-il. Il confie des pistes et contacts à Jeff à travers le continent américain...





"They Shot the Piano Player" : le journaliste Jeff Harris mène l'enquête à Rio de Janeiro (LES FILMS D'ICI)

They Shot the Piano Player, c'est une double enquête qui navigue entre différentes temporalités. Il y a l'histoire de la bossa nova. Il y a les confidences et souvenirs des artistes, dans leurs avatars animés, mais avec leurs vraies voix. Même procédé pour les témoins de la vie et de la carrière de Tenório. Le mystère de sa disparition s'éclaircit peu à peu, tel un puzzle que Jeff Harris reconstitue pièce par pièce. Jeff, c'est l'alter ego de fiction de Fernando Trueba. Un alter ego servi par la voix de Jeff Goldblum, acteur, pianiste et passionné de jazz.



L'animation présente bien des avantages. Les différents lieux, époques et ambiances se distinguent par des changements de tonalités dans le graphisme. Le Rio de la bossa nova exulte dans ses couleurs chatoyantes, sa joie de vivre, reflet de l'époque insouciante qui a vu naître ce phénomène musical. Une période dorée dont les jours étaient comptés, puisque dès 1964, un régime militaire s'est installé au Brésil. Le Buenos Aires de la disparition de Tenório est gris, sombre, inquiétant.



Au travers de l'enquête de Jeff, défilent les rencontres musicales prestigieuses : Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, João Donato, Edu Lobo, sans oublier João Gilberto et le pianiste cubain Bebo Valdés... On les voit et on les écoute parler, parfois jouer et chanter, au travers du graphisme de Javier Mariscal pensé dans un esprit BD. Il en est de même pour les autres témoins : patron de clubs, producteur de musique, ingénieur du son, et bien sûr les proches de Tenório.

La bossa nova, symbole d'une joie et d'une insouciance perdues



Ainsi unifié par l'animation, le film de Trueba et Mariscal nous invite à un voyage dans le temps à la fois merveilleux, nostalgique et cauchemardesque. Le merveilleux, ce sont ces anecdotes authentiques pour lesquelles il n'existait aucune photo : Ella Fitzgerald se précipitant, après un concert au Copacabana Palace, dans un petit club pour aller danser et chanter la samba... Vinícius de Moraes prenant un verre dans un restaurant avec un ami - qui ressemble fort au producteur Aloysio de Oliveira - qui l'incite à parler au jeune homme solitaire assis au fond de la salle, un arrangeur sans le sou appelé Tom Jobim, pour lui proposer de composer les musiques de sa prochaine pièce de théâtre... Cette rencontre était l'aube du "mariage le plus heureux de toute l'histoire de la musique brésilienne", s'émerveille l'ami de Jeff en lui faisant découvrir les lieux.



Le rêve côtoie l'enfer, celui des dictatures militaires qui se sont abattues sur l'Amérique latine, et la tristesse toujours vivace d'une perte irrémédiable. Avec Tenório Júnior, on découvre non seulement un pianiste surdoué, mais un être humain hors norme, très aimé de ses pairs, promis à une brillante carrière. "S'il avait vécu, la musique brésilienne aurait été différente. Parce que c'était un type très spécial. Comme s'il avait été élu pour réaliser des choses", confie l'un de ses amis musiciens... Un film splendide et émouvant, à ne pas rater.





"They Shot the Piano Player" : l'affiche officielle. (LES FILMS D'ICI)



La fiche

Genre : film d'animation, biopic musical

Réalisateurs : Fernando Trueba et Javier Mariscal

Avec : les témoignages d'Edu Lobo, Gilberto Gil, Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Toquinho, Roberto Menescal, Paulo Moura, Bud Shank...

Doublages : Jeff Goldblum, Roberta Wallach, Tony Ramos...

Pays : Espagne, France, Portugal, Pérou, Pays-Bas

Durée : 104 minutes

Sortie : 31 janvier 2024

Distributeur : Dulac Distribution



Synopsis : Un journaliste musical new-yorkais enquête sur la disparition, à la veille du coup d'État en Argentine, de Francisco Tenório Jr, pianiste brésilien virtuose. Tout en célébrant le jazz et la bossa nova, le film capture une période éphémère de liberté créatrice, à un tournant de l’histoire de l'Amérique Latine dans les années 60 et 70, juste avant que le continent ne tombe sous le joug des régimes totalitaires.