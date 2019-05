VIDEO. Cannes : pour les 25 ans de "La Cité de la peur", Alain Chabat et Gérard Darmon dansent à nouveau "La Carioca"

Les deux comédiens ont reproduit la fameuse scène pour le plus grand plaisir des festivaliers.

Ils ont eu gain de cause. En mars, une pétition avait été lancée visant à faire danser La Carioca à Alain Chabat et Gérard Darmon lors du Festival de Cannes, à l'occasion des vingt-cinq ans de La Cité de la peur. C'est désormais chose faite. Alors que la comédie mythique était projetée, jeudi 16 mai, sur la plage cannoise, en présence des principaux comédiens, Alain Chabat et Gérard Darmon ont eux-mêmes interrompu le film pour danser la fameuse scène.

#Cannes2019 La projection de La Cité de la peur s’interrompt, Alain Chabat et Gérard Darmon apparaissent et dansent en live la #carioca : joyeux 25 ans !! pic.twitter.com/36Cmmhcjoz — Stephane Leblanc (@sl20min) 16 mai 2019

Plus tôt dans la journée, une cinquantaine de danseurs avaient reproduit la scène culte du film, tournée à l'époque sur la scène du palais des Festivals, sur une place du centre-ville de Cannes.