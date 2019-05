VIDEO. Festival de Cannes : une carioca géante dansée pour les 25 ans de "La Cité de la peur"

Environ 150 personnes ont fait revivre jeudi la célèbre danse interprétée par Alain Chabat et Gérard Darmon dans le film culte "de Les Nuls", réalisé par Alain Berberian en 1994.

"Sais-tu danser la carioca ?" Oui, ont répondu les Cannois. Ils étaient environ 150, selon France 3 Provence Alpes Côte d'Azur, à esquisser des pas de la célèbre danse de La Cité de la peur, devant le Kiosque des allées à Cannes (Alpes-Maritimes), jeudi 16 mai. Ce "flash-mob" était organisé à l'occasion des 25 ans du film culte d'Alain Berberian, en marge du 72e Festival de Cannes et en collaboration avec le palais des Festivals et des Congrès et l'école de danse Artistic' Center.

AlloCiné et la ville de Cannes ont immortalisé le moment, qui sera suivi d'une projection de La Cité de la peur au Cinéma de la Plage, en présence de Chantal Lauby, Alain Chabat et Dominique Farrugia.

Une reporter de France Inter s'est même glissée parmi les participants, vêtus en blanc et noir.

.@BrunoDuvic est un collègue sympa et j'ai donc accepté de danser la #Carioca pour son journal. Mon ressenti à la fin : heureusement qu'on fait de la radio ! pic.twitter.com/uqNBXPmKSP — Delphine Evenou (@DelphineEvenou) May 16, 2019

Dans La Cité de la peur, cette danse est interprétée par Alain Chabat et Gérard Darmon. Inventée pour les besoins du film, ce n'est pas un fox-trot ou une polka, mais un improbable mélange de pas empruntés à plein d'autres danses : la salsa, la rumba, le jazz et même la danse classique. Alors pour la réaliser, mieux veut suivre les conseils d’un professionnel, comme nous le faisons avec un spécialiste des danses latines, dans cette vidéo.