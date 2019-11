VIDEO. Regardez en avant-première le 1er épisode du documentaire "Algérie, la guerre des appelés"

A l'occasion du 65e anniversaire du début de la guerre d'Algérie, France 5 diffuse Algérie, la guerre des appelés, un documentaire en deux parties réalisé par Thierry Lestrade et Sylvie Gilman. Le premier épisode, intitulé Le bourbier, est à voir en avant-première sur notre site franceinfo.fr.

Printemps 1956, après un an et demi de guérilla, l’Algérie s’embrase. Le gouvernement français décide d’envoyer en masse des appelés du contingent pour une simple "opération de maintien de l’ordre", qui devient la guerre d'Algérie. Pour la plupart des appelés, des jeunes hommes d’à peine 20 ans, c’est un premier voyage, une aventure. Mais sur place, ils sont précipités dans un conflit d’une rare violence, et confrontés à des dilemmes moraux. Leur insouciance va se consumer dans une entreprise dont personne ne connaissait le but.

Après plusieurs décennies de silence, à l’heure du bilan de leur vie, des témoins parmi lesquels l'écrivain Jean-Claude Carrière ou le chirurgien Gérard Zwang libèrent leur parole et leur conscience. Ils racontent l'épreuve qu'ils ont traversée, en commençant par leur arrivée à Alger.

Le documentaire Algérie : la guerre des appelés (1 et 2/2) est diffusé dimanche 3 novembre sur France 5, à partir de 20h50.