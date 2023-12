Cinéma : le mythique studio Warner fête ses cent ans

Les studios Warner ont cent ans. Les producteurs de films comme Citizen Kane, de Batman ou de la saga Harry Potter trônent au pied d’Hollywood.

Ses deux lettres jaunes sur fond bleu et son générique, reconnaissable dès les premières notes, sont mythiques. C’est la première fois que le studio laisse rentrer une caméra dans ses archives, blouson rouge de James Dean et scénario original de Casablanca, le site regorge de souvenirs. Il a été fondé par quatre frères, les Warner. C’est le premier studio qui se lance dans les films parlants, puis qui utilise le procédé Technicolor. "Ils faisaient des films de leur temps mais qui étaient toujours avant-gardistes, ils ont toujours cherché à être à la pointe", explique l’archiviste et historien Georges Feltenstein.

Les super-héros à l’honneur

Harley Queen, le Joker, Batman, il est aussi le premier studio à relancer la mode des super-héros qui sont maintenant sur tous les écrans. Dans les archives, tous les costumes et les masques de Batman sont des originaux. "Batman est toujours d’actualité, c’est une personne qui souffre mais qui essaye de s’en sortir", confie Georges Feltenstein. Les bats mobiles sont conservées aussi, elles valent des millions de dollars. Barbie, sorti au cinéma cet été signe le renouveau de Warner Brothers, il est le film le plus rentable de l’histoire du studio avec plus d’un milliard de dollars de recettes. L’année prochaine Warner Brothers devrait sortir une vingtaine de films au cinéma et plus d’une centaine de séries devraient être tournées dans ses rues.