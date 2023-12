Royaume-Uni : une œuvre de Banksy volée en pleine rue

A peine revendiquée par le compte Instagram du street-artiste sur son compte Instagram, l’oeuvre a été dérobée au milieu des passants.

Un panneau Stop de signalisation avec trois drones militaires, c’est l’œuvre du street-artiste Banksy qui a été dérobée Southampton Way, au sud de Londres. Les Londoniens ont a peine eu le temps d’admirer la dernière oeuvre de l’artiste qu’elle a déjà disparu. Le vol a été commis vendredi, en plein jour et sous le regard des passants. Une vidéo montre un homme grimper sur un vélo et démonter le panneau à l’aide d’une simple pince puis partir en courant. Banksy avait posté quelques heures auparavant des photos du panneau pour authentifier sa création.

Des œuvres très convoitées

L’artiste avait déjà été victime de malfaiteurs. En 2018, il réalise une peinture sur la porte du Bataclan en hommage aux victimes des attentats. Elle est dérobée un an plus tard, retrouvée en Italie, les trois voleurs, des Lyonnais, avaient été condamnés à de la prison ferme. La même année, son dessin du rat au cutter près du centre Pompidou est découpé. Les voleurs du panneau de signalisation n’ont pour l’instant, eux, pas été retrouvés. L’artiste anonyme n’a jamais réagi à ces vols, ni même porté plainte. Les œuvres de Banksy se vendent très cher, son record, la fille au ballon qui avait été programmée pour s’autodétruire et avait ensuite été vendue pour 21 millions d’euro.