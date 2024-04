Bob Dylan, Michael Jackson, Charles Aznavour : ce que l'on sait des huit biopics musicaux les plus attendus, après celui sur Amy Winehouse

Encore dans les cartons ou beaucoup plus avancés, sept biopics et une série documentaire sur des figures de la musique telles que Bob Dylan, Bruce Springsteen ou Pharrell Williams, commencent à faire parler d'eux. Franceinfo Culture fait le point.

Après Freddie Mercury, Elton John, Elvis, Leonard Bernstein et Bob Marley, c'est un biopic sur Amy Winehouse, Back to Black, qui débarque sur les grands écrans mercredi 24 avril. Si les biopics ont le vent en poupe à Hollywood, les biopics musicaux semblent être le filon le plus juteux. Pour une raison simple : ils cochent une double case, en contentant à la fois l'industrie cinématographique et l'industrie musicale.

Les films sur les figures de la musique réactivent les chansons des groupes et artistes en question, les font découvrir à de nouveaux auditeurs plus jeunes et dopent ainsi les ventes de disques et les écoutes en streaming – Paramount revendiquait un million de streams du catalogue de Bob Marley par jour rien qu'en France, une semaine après la sortie de One Love, le biopic sur le roi du reggae. Au bout de la chaîne, les sociétés qui ont acquis les droits des catalogues des chanteurs et musiciens (un phénomène en plein essor ces dernières années) raflent la mise et rentabilisent leur investissement. De son côté, l'industrie cinématographique se frotte elle aussi les mains : même les biopics musicaux décevants font un carton, les fans voulant juger sur pièce, tandis que les autres souhaitent juste passer un bon moment en réécoutant quelques tubes. Au vu des biopics musicaux déjà bouclés, de ceux en chantier et de ceux encore dans les limbes, le filon n'est visiblement pas prêt à se tarir. En voici huit en bonne voie, et tout ce que l'on en sait à ce jour.

1 Michael Jackson

Il s'intitule sobrement Michael et c'est sans doute le plus attendu des biopics musicaux en cours. Bonne nouvelle, c'est probablement aussi le plus avancé, puisqu'une date de sortie ferme est déjà annoncée. Réalisé par l'Américain Antoine Fuqua, qui fut d'abord réalisateur de clips pour Coolio ou Prince, il promet "une vue d'ensemble" de la vie du roi de la pop, de ses débuts avec les Jackson 5 à son succès planétaire, jusqu'à sa mort en 2009 à l'âge de 50 ans. Ce faisant, il entend montrer l'humain "avec une vie très compliquée" derrière la star, sans éluder sa face sombre et les accusations (de pédophilie, notamment) dont il a fait l'objet. "On montrera le bon, le mauvais et le laid", assure Antoine Fuqua. On peut douter en revanche que soit montrée la sévérité de son père qui le battait puisque la famille Jackson est impliquée dans le projet. Une trentaine de chansons sont au programme, avec les performances les plus mémorables du roi de la pop, dont ABC avec les Jackson 5 au show télé American Bandstand le premier moonwalk public en 1983 lors de la cérémonie Motown 25, le Superbowl de 1993, le duo avec Britney Spears sur The Way You Make Me Feel…

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lionsgate (@lionsgate)

Ce que l'on sait du casting : C'est le neveu de Michael, Jaafar Jackson, 27 ans, le fils de son frère Jermaine Jackson, qui prête ses traits au Roi de la pop. Chanteur et compositeur, mais aussi danseur depuis l'enfance, Jafaar Jackson fait ses premiers pas au cinéma dans ce rôle exigeant. Colman Domingo lui donne la réplique dans le rôle du père Jackson, et Kendrick Sampson dans celui du producteur Quincy Jones.

Qui réalise ? Antoine Fuqua (Training Day, Equalizer, Les Sept mercenaires) est à la réalisation de ce film écrit par John Logan (Gladiator, Skyfall, Hugo Cabret, Aviator, 007 Spectre) et produit par Graham King (Bohemian Rhapsody), qui dit s'être préparé durant sept ans à ce projet.

Pourquoi on l'attend ? D'abord parce que le premier trailer montré au CinemaCon de Las Vegas début avril a ému et fait l'unanimité, selon le magazine spécialisé Variety. Ensuite parce que les quelques photos dévoilées de l'acteur qui incarne le roi de la pop, son neveu Jaafar Jackson, sont bluffantes de ressemblance. Et parce que pas moins de trente chansons de Michael Jackson, véritable machine à tubes, sont au menu.

Date de sortie : avril 2025.





2 Charles Aznavour

Dans Monsieur Aznavour, les coréalisateurs Grand Corps Malade et Mehdi Idir se focalisent sur le début de carrière du géant de la chanson française et sa bascule vers le succès, ou comment Charles est devenu Monsieur Aznavour. Ils racontent sa lente et laborieuse ascension, dans les années 1950, jusqu'à ses premiers tubes et sa consécration dans les années 1960. Ce projet, né avant la mort de Charles Aznavour, survenue le 1er octobre 2018, avait son aval et il devait même en être "le consultant de luxe". "Ce film, on devait quasiment le faire avec lui", assure Grand Corps Malade, ce qui confère une belle légitimité à ce biopic, qui bénéficie aujourd'hui du soutien de la famille de l'artiste. Il y sera question de "la jeunesse, la galère, la misère, avec des parents exilés arméniens", mais aussi "des années de cabaret à droite à gauche, puis les années Piaf où elle l'a pris sous son aile", détaillait Grand Corps Malade à RTL en septembre 2023. L'euphorie bling bling à laquelle l'auteur de La Bohème reconnaissait avoir cédé lors son avènement, ne sera pas oubliée.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Tahar Rahim (@taharrahimofficiel)

Ce que l'on sait du casting : C'est à Tahar Rahim, révélé en 2009 dans Un Prophète de Jacques Audiard (qui lui a valu deux César, ceux du meilleur acteur et du meilleur espoir masculin) et confirmé avec Désigné coupable et la série Le Serpent sur Netflix, que revient la tâche d'incarner le monument de la chanson française. Selon Grand Corps Malade, "l'immense acteur" est allé "au-delà de ce qu'on aurait imaginé", confiait-il à RTL. "Il voulait tout comprendre de la personnalité d'Aznavour et de sa complexité. Il est allé voir sa femme, ses enfants (…) Il a regardé des heures d'interviews d'Aznavour, il a pris des cours de chant, de gestuelle, de piano, (…) et vous allez voir que c'est quelque chose".

Qui réalise ? Fabien Marsaud, alias Grand Corps Malade, s'est associé pour ce projet une nouvelle fois à Mehdi Idir, avec lequel il a déjà co-réalisé Patients et La Vie scolaire, tous deux couronnés de succès. Le film est par ailleurs coproduit par Jean-Rachid Kallouche, le mari de la fille d'Aznavour Katia Kallouche.

Pourquoi on l'attend ? D'abord parce que c'est une nouvelle occasion en or pour Tahar Rahim de faire des étincelles. Ensuite parce que Grand Corps Malade l'assure : on n'est pas au bout de nos surprises et on va en apprendre beaucoup sur l'auteur de Je m'voyais déjà (en haut de l'affiche). Aznavour "n'avait rien pour réussir, et pourtant, il n'a rien lâché. Et encore, je ne vous dis pas tout. Il y a plein de choses que les gens vont découvrir".

Date de sortie : 23 octobre 2024.

3 Bruce Springsteen

L'autre biopic dans les cartons qui commence à bruisser s'intitule Deliver Me From Nowhere. Il reprend le nom du livre de Warren Zanes dont il s'inspire, "l'un des meilleurs livres jamais écrits sur Bruce Springsteen", de l'avis du manager du Boss John Landau. Ce dernier et la star seraient impliqués dans le projet. On sait encore peu de choses sur ce biopic, dont le tournage devrait débuter à l'automne prochain (2024), selon le site spécialisé Deadline. Le film devrait se concentrer sur l'époque de Nebraska, le sixième album de Springsteen paru en 1982, à une époque charnière. L'élaboration de ce disque acoustique et dépouillé, qui succédait au triomphal The River (1980), survint en effet dans un contexte difficile pour le Boss, qui fit face à cette époque à sa première grosse dépression. Il se retrancha chez lui et enregistra sur un simple quatre pistes à cassette les dix chansons de cet album, seulement accompagné de sa guitare acoustique et de son harmonica.

Ce que l'on sait du casting : Aux dernières nouvelles, pas encore totalement confirmées, c'est l'acteur très en vogue Jeremy Allen White, repéré dans la série The Bear, qui prêterait ses traits à ceux de Bruce Springsteen. Un bon choix - les biscotos, la chevelure, il y a déjà un air de ressemblance.

Qui réalise ? Scott Cooper, qui est à la fois acteur et réalisateur, devrait être à l'écriture et à la réalisation. Il est surtout connu pour Crazy Heart, son premier film sorti en 2009, qui raconte les affres d'une star de la musique country qui tente de reprendre sa vie en main. Admirateur de Springsteen, il assure que l'album Nebraska "a eu un impact profond" sur sa vie et son travail, et dit vouloir honorer avec ce film "l'esprit indomptable" et la capacité de résilience du Boss.

Pourquoi on l'attend ? Parce qu'après sa très belle autobiographie Born to Run (2016) et sa longue résidence à Broadway dans laquelle il se racontait longuement entre les morceaux, il y a toujours quelque chose à découvrir sur Bruce Springsteen. Le parti pris de se focaliser sur un chapitre bien particulier de sa vie dans lequel affleure sa vulnérabilité nous semble aussi très prometteuse.

Date de sortie : inconnue.

4 Bob Dylan

Bien avancé puisque déjà en cours de tournage à New York, ce biopic sur la légende du folk s'intitule pour l'instant A Complete Unknown. Le projet était baptisé auparavant Going Electric, ce qui illustrait davantage la volonté du réalisateur James Mangold de se concentrer sur un moment clé de la carrière du Zim, lorsqu'il prit la décision controversée de passer à la guitare électrique en 1965. Le biopic suivra donc les débuts de Bob Dylan, son parcours de son Minnesota natal à New York, jusqu'à un concert donné avec sa guitare électrique au Newport Folk Festival cette année-là. C'est Timothée Chalamet qui interprètera Dylan et selon James Mangold, il est prévu que l'acteur chante dans le film tous les titres de l'auteur de Blowin' in the Wind et The Times They Are A-Changin qui y figureront. Au vu du synopsis, il devra également maîtriser à la fois la guitare acoustique et la guitare électrique.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par L’OFFICIEL HOMMES (@lofficielhommes)

Ce que l'on sait du casting : C'est le très prisé Timothée Chalamet, 28 ans, qui enchaîne les rôles majeurs, de Dune à Willy Wonka, qui interprètera la légende vivante âgée aujourd'hui de 82 ans. L'acteur a reconnu dans Variety que ce rôle pour lequel il s'est longuement préparé, était pour lui "un véritable cadeau". Il y donnera la réplique à Elle Fanning dans le rôle de Suze Rotolo, qui fut la compagne de Dylan de 1961 à 1964 et est connue pour avoir influencé sa direction artistique à ce moment-là.

Qui réalise ? Le film est signé du réalisateur James Mangold, déjà aux manettes de Le Mans 66 ou du dernier volet des Indiana Jones (et le cadran de la destinée) présenté l'an dernier à Cannes. Il a surtout signé Walk The Line, l'un des meilleurs biopics musicaux des vingt dernières années, qui racontait la vie du chanteur de country Johnny Cash, avec Joaquim Phoenix dans le rôle-titre et l'actrice Reese Witherspoon dans le rôle de son épouse.

Pourquoi on l'attend ? Parce que les premières images du tournage qui ont émergé depuis la fin mars sont troublantes de ressemblance : avec sa veste en daim et ses wayfarer, Chalamet est plus vrai que nature. Et parce qu'on fait confiance à James Mangold pour ne pas mécontenter le prix Nobel de littérature 2016, qui lui a ouvert ses archives pour ce projet. D'autant que Dylan a déjà fait l'objet d'un excellent biopic expérimental de Todd Haynes, I'm Not There (2007), dans lequel pas moins de six actrices et acteurs, dont Cate Blanchett, l'interprétaient à tour de rôle.

Date de sortie : inconnue.

5 Maria Callas

Adulée, objet de toutes les passions, Maria Callas est souvent donnée comme la quintessence de la diva. Sobrement baptisé Maria, ce film devrait se concentrer sur les dernières années de la plus grande cantatrice du XXe siècle, à Paris, dans les années 1970. Selon le synopsis, le biopic raconte "l'histoire tumultueuse, belle et tragique de la vie" de La Callas, soprano grecque née à New York, disparue en septembre 1977 dans la capitale française, où elle s'était installée dès 1961. Le film évoquera sans doute son histoire d'amour avec l'armateur grec et milliardaire Aristote Onassis, débutée en 1959, et sa rivalité avec Jackie Kennedy, qu'il épousa en 1968.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Deadline Hollywood (@deadline)

Ce que l'on sait du casting : C'est à Angelina Jolie, plutôt discrète ces dernières années (son dernier film, Les Éternels de Chloé Zhao, remonte à 2021), qu'a été confiée la mission d'incarner Maria Callas. Ce rôle est un beau challenge pour la ramener sous le feu les projecteurs. "Je donnerai tout ce que je peux pour relever le défi", assure-t-elle.

Qui réalise ? Le réalisateur chilien Pablo Larrain n'en est pas à son coup d'essai en matière de biopic. Maria Callas est la quatrième personnalité sur laquelle il se penche, avec talent et en variant les choix de mise en scène, après le poète Pablo Neruda (Neruda, 2016), Jackie Kennedy (Jackie, 2017, avec Natalie Portman) et la princesse Diana (Spencer, 2021, avec Kristen Stewart). Le scénario de Maria est par ailleurs signé Steven Knight, qui a notamment écrit Spencer et a créé la série Peaky Blinders.

Date de sortie : 2024, à confirmer.

6 The Beatles

Pour le monument de la pop que sont les Beatles, Hollywood a vu les choses en grand : ce n'est pas un, mais quatre biopics qui seront réalisés sur chacun des Fab Four, Paul McCartney, John Lennon, George Harrison et Ringo Starr. "Nous voulons proposer une expérience cinématographique unique, palpitante et épique : quatre films, racontés de quatre points de vue différents, qui racontent une seule histoire sur le groupe le plus célèbre de tous les temps", a détaillé la productrice Pippa Harris en février. Séparés en 1970, on ne présente plus les Beatles qui ont vendu près d'un milliard de disques en soixante ans et n'ont jamais cessé de faire l'actualité, malgré la mort de John Lennon en 1980 et de George Harrison en 2001. L'an passé, un inédit des Beatles, Now and Then, dont les voix ont été réunies grâce à l'intelligence artificielle, a fait couler beaucoup d'encre, et en 2021 une série documentaire de Peter Jackson, Get Back, basée sur des images d'époque à la veille de leur séparation, avait créé l'événement.

Ce que l'on sait du casting : rien pour l'instant.

Qui réalise ? Sam Mendes (American Beauty, Skyfall, Spectre, Empire of Light)

Pourquoi on l'attend ? Parce qu'en dépit d'une pointe de lassitude sur cet entretien en flux continu de la Beatlemania, on sent une stratégie inédite et prometteuse derrière ce projet. Les quatre films sortiront-ils le même jour ? Seront-ils distillés sur plusieurs semaines ou mois ? L'ensemble sera-t-il assemblé au final comme les pièces d'un puzzle en version "director's cut" ? Seul l'avenir nous le dira.

Date de sortie : 2027, à confirmer.

7 Pharrell Williams

Plus proche d'une comédie musicale que d'un biopic, ce film baptisé Atlantis et réalisé par le Français Michel Gondry reviendra sur la jeunesse de Pharrell Williams à Atlantis Apartments à Virginia Beach (Virginie, États-Unis). Il évoquera sa rencontre avec Chad Hugo à l'adolescence, avec qui il forma ensuite le duo de producteurs the Neptunes, qui enchaina les tubes, de Britney Spears (I'm a Slave 4 U) à Snoop Dogg (Drop It Like It's Hot), avant de monter avec leur ami Shay Haley le trio N.E.R.D.

Ce qu'on sait du casting : Halle Bailey, qui a fait sensation dans le rôle de La Petite sirène, a été annoncée au casting début avril. Elle donnera la réplique à Kelvin Harrison Jr (en Pharrell ?), repéré notamment dans Les Sept de Chicago et en BB King dans le récent Elvis de Baz Luhrmann. Missy Elliott, Mary J Blige et Andre 3000 d'Outkast sont également pressentis au casting.

Qui réalise ? C'est le réalisateur français oscarisé Michel Gondry (Eternal Sunshine of the Spotless Mind, Soyez sympas, rembobinez, Le Livre des solutions), également connu pour ses nombreux clips (pour Daft Punk, Björk, IAM, The White Stripes, etc.), qui sera aux manettes de ce film biographique. Un film coproduit par Pharrell Williams lui-même, qui a ajouté récemment une autre corde à son arc en devenant le directeur artistique de la ligne masculine de Louis Vuitton, en remplacement de Virgil Abloh.

Pourquoi on l'attend ? Parce que si Michel Gondry revient à Hollywood après une dizaine d'années d'absence, c'est sans doute avec les coudées franches. Et parce que l'on pressent que son esprit bricoleur de génie, combiné à l'inventivité de Pharrell, pourrait faire merveille.

Date de sortie : inconnue.

8 DJ Mehdi

Du côté des documentaires, Made in France, une série biographique sur le regretté DJ Mehdi, attendue cet automne sur Arte, reviendra sur l'histoire de ce DJ et producteur français. Après avoir démarré au sein du collectif hip hop Mafia K'1 Fry (Kery James, le 113, Rohff), cet artiste avait pris ensuite un virage électronique au sein du label Ed Banger de son grand ami Pedro Winter, où il cotoya Justice, Cassius et Mr Oizo, avant de mourir accidentellement en 2011, à l'âge de 34 ans. Cette série de six épisodes de 40 min a remporté début avril le prix de la meilleure série documentaire au festival Canneséries.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par DJ Mehdi 💙🖤❤️🎶🕊️ (@djmehdiforever)



Qui réalise ? Cette série documentaire est signée Thibaut de Longeville, réalisateur, directeur artistique et entrepreneur.

Pourquoi on l'attend ? Parce que DJ Mehdi, disparu prématurément, était un esprit libre et attachant, resté dans tous les cœurs de ceux qui l'ont cotoyé ou croisé. Et que son parcours méconnu, un pied dans le rap, un autre dans la French touch, mérite d'être conté.

Date de sortie : rentrée 2024 sur Arte.





Également dans les cartons mais moins avancés ou dont on ne sait que très peu de choses à ce stade : un biopic sur les Bee Gees, que pourrait réaliser Ridley Scott, un autre sur Prince produit par Ryan Coogler (réalisateur de Black Panther) et un autre encore sur Nat King Cole qui serait réalisé et joué par Colman Domingo. Il est également question d'un biopic de Madonna produit par elle-même à laquelle Julia Garner (Inventing Anna) prêterait ses traits, un autre de Linda Rondstadt qu'incarnerait Selena Gomez et que réaliserait David O Russell (Happiness Therapy, American Bluff). Aussi en projets, un film sur la vie de Keith Moon, le batteur des Who, produit par Pete Townshend, un autre sur Snoop Dogg réalisé par Allen Hugues (Menace II Society) et un autre encore sur la folle vie du parrain du funk George Clinton que jouerait et produirait Eddy Murphy.