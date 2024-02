"Dune : deuxième partie" : Denis Villeneuve sublime sa saga d'après l'oeuvre de Frank Herbert

Construite en diptyque, la version de Dune de Frank Herbert par Denis Villeneuve remplit toutes les cases. Le réalisateur de Premier Contact et de Blade Runner 2049 a la fibre de la science-fiction. Il le démontre encore à partir du mercredi 28 février dans les salles, avec Dune : deuxième partie qui conclut cette adaptation fidèle et somptueuse.

Une adaptation difficile



Dune, à l’origine un roman unique, a été décliné, succès aidant, en une série de six ouvrages de 1965 à 1985 signés Frank Herbert, suivis d’autres suites de son fils Brian. Alexandro Jodorowsky avait imaginé avec l’auteur de BD Moebius une adaptation au cinéma dès 1975. Elle ne verra jamais le jour, mais le projet détaillé sera pillé dans Star Wars ou Alien qui sortiront la science-fiction de son ghetto au cinéma. Après l’échec de la version du roman par David Lynch en 1984, puis la série de Sci Fi Channel (2000), une adaptation de Dune digne de ce nom est enfin sur les écrans.

Cette deuxième partie enchaîne sur sa suite directe. Paul Atreïdes, uni à Chani au sein du peuple Fremen, se sent de plus en plus attendu comme le libérateur du joug impérial, et du clan Harkonen qui pèsent sur leur planète Arakis, ou "Dune". Non préparé à cette mission, mais doué de dons qui le prédestinent à ce rôle, Paul guide la révolte et révèle le secret de la planète enfoui sous les sables de d'Arakis.

Réalisme spectaculaire



On ne peut pas parler du film sans évoquer le premier avec lequel il forme un tout. La projection d’un seul tenant des près de cinq heures du film exhaustif serait un beau projet. Elle reste toutefois difficile économiquement à réaliser, à raison de seulement deux projections par jour. Fan du roman, Denis Villeneuve a quant à lui concrétisé un rêve de cinéaste. Son adaptation est claire et limpide, contrairement à ce que l’on reprochait au film de Lynch. La conception artistique ratée de ce film, est remplacée par un design splendide répondant au réalisme spectaculaire de la SF actuelle au cinéma. Chaque clan (Atréïdes, Fremen, Harkonen, Empire) bénéficie d’une esthétique identitaire raffinée, les décors marmoréens sont magnifiques, les vers des sables spectaculaires et les batailles épiques, dans un registre shakespearien futuriste propice au grand spectacle.

Jeune acteur à la carrière fulgurante, Thimothée Chalamet convient à la candeur de plus en plus altérée du personnage de Paul. Sur la voie de la prise de conscience de ses responsabilités, cette évolution du héros guide le récit. Denis Villeneuve suit le livre de près, où se mêle politique, religion, écologie et guerre, dans une œuvre des années 1960 qui fait étrangement écho à notre époque. C’est la nature même de toute bonne science-fiction, comme le confirme ce Dune prophétique qui remplit toutes les attentes.

La fiche

Genre : Science-fiction

Réalisateur : Jacques Villeneuve

Acteurs : Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, James Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Stellan Skarsgard, Charlotte Rampling

Pays : Etats-Unis

Durée : 2h46

Sortie : 28 février 2024

Distributeur : Warner Bros. France

Synopsis : Dans Dune : deuxième partie, Paul Atreides s’unit à Chani et aux Fremen pour mener la révolte contre ceux qui ont anéanti sa famille. Hanté par de sombres prémonitions, il se trouve confronté au plus grand des dilemmes : choisir entre l’amour de sa vie et le destin de l’univers.