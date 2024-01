"Anatomie d'une chute" sacré meilleur film étranger aux Critics Choice Awards d'Hollywood

Le biopic Oppenheimer de Christopher Nolan, a poursuivi dimanche 14 janvier sa moisson de prix internationaux en remportant huit récompenses aux Critics Choice Awards. Le film de la réalisatrice française Justine Triet Anatomie d'une chute a remporté celle du meilleur film étranger. Les Critics Choice Awards sont remis à Los Angeles par un collège d'environ 600 membres des plus grandes organisations de critiques de cinéma américaines.

Le long-métrage sur le père de la bombe atomique a continué sa course vers les Oscars : prix du meilleur film, du meilleur réalisateur pour Nolan, du meilleur second rôle pour Robert Downey Jr., en plus de la meilleure photographie, de la meilleure musique, du meilleur montage, des meilleurs effets visuels et de la meilleure distribution. En récupérant sa récompense, Christopher Nolan a remercié les critiques d'avoir "aidé à convaincre les audiences mainstream qu'un film sur la physique quantique et l'apocalypse pouvait valoir le détour".

Emma Stone et Paul Giamatti également primés

Le film français Anatomie d'une chute de Justine Triet a, lui, confirmé son succès international après les Golden Globes début janvier en recevant le prix du meilleur film dans une langue étrangère. La dernière Palme d'or, retraçant le procès d'une femme accusée d'avoir tué son mari, a l'espoir de tirer son épingle du jeu aux Oscars.

Les Critics Choice Awards ont par ailleurs consacré Emma Stone, élue meilleure actrice pour son rôle de Bella dans la comédie noire Pauvres créatures après les Golden Globes. Même chose pour Paul Giamatti chez les acteurs, dans Winter Break. Il sera notamment opposé pour l'Oscar à Cillian Murphy, qui incarne J. Robert Oppenheimer dans le film de Christopher Nolan. Le phénomène commercial Barbie repart avec les prix de la meilleure comédie, du meilleur scénario original, de la meilleure chanson et des meilleurs décors, costumes, coiffures et maquillages. Côté animation, Spider-Man: Across the Spider-Verse, a raflé la mise.