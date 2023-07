Alain Delon : ses enfants portent plainte contre sa dame de compagnie pour harcèlement

Alain Delon est-il victime de violence et de harcèlement moral ? C'est ce que pensent ses trois enfants qui ont porté plainte contre Hiromi Rolin, sa dame de compagnie, présentée récemment comme la compagne de l'acteur. Alain Delon se serait joint à cette plainte.

Alain Delon serait-il sous emprise ? Ses trois enfants, Anthony, Anouchka et Alain-Fabien ont porté plainte contre Hiromi Rolin, une japonaise de 66 ans, présentée un jour comme la dame de compagnie de l’acteur, un autre comme sa compagne. Ses enfants suspectent aujourd’hui un abus de faiblesse. Ils portent plainte pour harcèlement moral et détournement de correspondance. "Elle contrôle systématiquement ses conversations téléphoniques et ses messages privés. Elle répond à sa place en se faisant passer pour lui. (...) Elle empêche ses enfants de venir le voir régulièrement", dénonce Me Christophe Ayela, avocat.

Sa dame de compagnie l’aurait progressivement isolé

Tout a commencé il y a un an et demi. Alain Delon aurait fait une chute violente mais Anthony Delon dénonce le fait qu’Hiromi Rolin ne les aurait pas prévenus. L’acteur et la dame de compagnie se connaissent depuis une trentaine d’années, mais ils se seraient rapprochés après l’AVC d’Alain Delon en 2019. Hiromi l’aurait progressivement isolé selon la famille de l’acteur et ses proches. Norbert Saada, producteur et ami d'Alain Delon, s’inquiétait depuis des mois. Alain Delon aurait demandé lui-même par écrit qu’elle quitte le domicile.