Patrimoine : la cornemuse, le symbole de l’Écosse

La cornemuse est l’emblème de l’Écosse. Elle occupe une place essentielle dans le pays, où l'instrument est encore fabriqué dans les règles de l'art, à la main, par une poignée d’artisans.

Cet instrument résonne autant dans les oreilles que dans les cœurs des Écossais : dans la rue ou pour les grandes occasions, la cornemuse fait taper des pieds tout un peuple depuis des centaines d’années. Alors, au championnat d’Europe de Pipe Band, les musiciens ont la cornemuse dans la peau. "Ça fait partie de toute personne qui a ne serait-ce qu’un peu de sang écossais", assure un homme. Cette tradition, vieille de plus de cinq siècles, est préservée par une poignée d’artisans.



115 décibels

À Stirling, dans l’est de l’Écosse, Alan Waldron est l’un d’entre eux. Il fabrique et répare à la main ces instruments à l’allure et au maniement complexe. "C’est l’instrument non amplifié le plus bruyant au monde", explique ce passionné. La cornemuse peut atteindre 115 décibels. Pour atteindre le son parfait, tout commence par le choix des matériaux. Ce savoir-faire, Alan Waldron a mis plusieurs années à l’apprivoiser. Il le perfectionne depuis plus de 26 ans. La cornemuse est le symbole de la fierté de tout un pays. Alors, les Écossais prennent très au sérieux les championnats d’Europe de Pipe Band. Une centaine de groupes s’y affronte.