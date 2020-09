Belgique : abandon de la "bulle sociale"

Limiter ses échanges fréquents et sans masque à un petit groupe de proches, telle est la recommandation du ministère de la Santé. En Belgique, le gouvernement a décidé de changer de cap. Le pays avait fixé la bulle à cinq personnes par foyer, puis dix, puis 15 avant de repasser à cinq, indique le journaliste Julien Gasparutto. Autant de modifications qui ont dérouté les Belges, perdus par la mesure de surcroît difficile à respecter au sein de nombreuses familles.





Des mesures plus souples, mais mieux respectées





Par ailleurs, cette "bulle sociale" échappait aux contrôles. De fait, le gouvernement a décidé de la supprimer. Elle n'est désormais plus obligatoire, mais il appelle les Belges à la responsabilité et à "garder ce repère de cinq personnes pour limiter les contacts sans gestes barrières". En Belgique, la politique globale de gestion de la crise sanitaire est en pleine mutation : "mieux vaut des mesures plus souples que tout le monde respecte que des mesures drastiques que personne ne respecte", résume Julien Gasparutto.

