Photo Hebdo : hommage au prince Philip, pluie de cendres et jockey catapulté

Dans l'archipel du Vanuatu, une ancienne colonie franco-britannique du Pacifique, les habitants vénéraient le prince Philip, qui incarnait l'esprit puissant qui apportait richesse et fertilité aux hommes du village. Certains lui rendent un hommage en toute simplicité, une photo à la main. Recouverts de cendres, les toits de Saint-Vincent (Saint-Vincent-les-Grenadines) font eux aussi grise mine. Les balais semblent bien dérisoires pour repousser la couche épaisse qui tapisse l'ile caribéenne. 20 000 personnes ont dû être évacuées.

Des animaux surprenants

Vu du ciel, on imagine un alignement de pions. Il s'agit en réalité de 700 élèves chinois, qui s'affrontent aux échecs au grand air, le seul moyen d'assurer la compétition. Autre pratique, plus acrobatique : l'équitation. Heureusement, plus de peur que de mal pour un jockey irlandais, qui a fait une chute spectaculaire de son cheval. Dans les plaines du Dunhuang, en Chine, moins de danger avec les chameaux. Ici, on ne plaisante pas avec la sécurité : en plein désert, un panneau électrique indique par un chameau vert quand pouvoir traverser la route.