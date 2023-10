Art : un masque fang, acheté 150 euros par un brocanteur, revendu plusieurs millions d’euros aux enchères

Durée de la vidéo : 1 min

En 2021, un couple a revendu un masque africain 150 euros à un brocanteur, dans le Gard. Quelques mois plus tard, il a été vendu aux enchères plus de 4 millions d’euros.

C’est un trésor africain, un masque fang, sculpté au XIXe siècle. Longtemps, il a dormi dans une maison de famille du Gard. Puis, les propriétaires ont fait appel à un brocanteur, pour vider les lieux. "Ce masque attire tout de suite l’attention de ce brocanteur-antiquaire, parce que c’est un masque assez particulier, original (…) et il leur propose immédiatement une somme de 150 euros", raconte Me. Frédéric Mansat-Jaffré, l’avocat des anciens propriétaires du masque.

Mis aux enchères à 300 000 euros

L’affaire est conclue. Quelques mois et une expertise plus tard, le masque est mis en vente à 300 000 euros, et les enchères s’envolent. Il n’existe qu’une dizaine de ces masques dans le monde. "Ce type de masque est plus rare qu’un tableau de Leonard de Vinci", note Vernand Bulot, expert en arts africains.

Stupeur chez les anciens propriétaires, qui demandent en justice l’annulation de la vente initiale. Pour eux, le brocanteur les a trompés. L’avocate du commerçant rappelle de son côté que son client avait proposé 300 000 euros au couple, à la veille des enchères. Le tribunal d’Alès (Gard) tranchera le litige le 31 octobre.