"Ces images m'ont choqué, et la réaction de Noël Le Graët m'a choqué, a réagi la ministre des Sports, vendredi. Elle est hors-sol, elle manquait d'humanité, et même de lucidité."

Des images des conditions de vie de travailleurs migrants au Qatar, diffusées jeudi 13 octobre dans "Complément d'enquête", sur France 2, ont conduit la Fédération française de football à annoncer une mission de vérification sur place, à près d'un mois du Mondial-2022.

Diffusées dans un contexte de vives critiques sur le respect des droits humains dans l'émirat gazier, notamment ceux des travailleurs migrants, ces images ont été filmées en caméra cachée "avant l'été", dans le cadre d'une enquête sur l'attribution contestée du Mondial au Qatar, menée par "Complément d'Enquête" et la cellule investigation de Radio France. On y voit en particulier des logements d'employés de sociétés de sécurité privée, une sous-traitante de l'hôtel qui doit servir de camp de base aux champions du monde sortant, et une autre travaillant pour le géant français du secteur, Accor, choisi pour superviser l'offre d'hébergements pendant le tournoi.

A l'intérieur, les salles de bains sont sales et les cuisines insalubres. Une petite chambre est partagée par quatre personnes. Confronté aux images, Noël Le Graët, président de la Fédération française de football, déclare : "Je vais en discuter avec le directeur (...) ce n'est pas insalubre ça, c'est un coup de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça."

Confronté à nos images, le président de la FFF, Noël Le Graët n’a pas semblé prendre la mesure du problème.



« C’est pas insoluble, ça. C’est un coup de peinture. » dit-il.



Maintenant sur @France2tvpic.twitter.com/y1bKqKefKw — Complément d'enquête (@Cdenquete) October 13, 2022

La réaction du président de la FFF "manquait d'humanité", selon la ministre des Sports

Sollicité par "Complément d'Enquête", la FFF a annoncé, dans un courrier du 2 octobre produit par l'émission, l'envoi d'une "mission" sur place "mi-octobre" et assuré avoir déjà "mis en œuvre une série de vérifications concernant les six prestataires en contrat avec le groupe hôtelier, camp de base" de l'équipe de France, à Doha.

"Ces images m'ont choqué, et la réaction de Noël Le Graët m'a choqué, a réagi la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra, vendredi, sur RTL. Elle est hors-sol, elle manquait d'humanité, et même de lucidité."