Coupe du monde 2022 : "La réaction de Noël Le Graët est choquante" face aux conditions de vie des travailleurs au Qatar, tance la ministre des Sports

"Ce n’est pas insoluble ça, c’est un coup de peinture." La réaction de Noël Le Graët face aux images de Complément d'enquête sur les conditions de travail du personnel de l'hôtel de l'équipe de France pour la prochaine Coupe du monde au Qatar n'a pas laissé insensible la ministre des Sports. Amélie Oudéa-Castéra a exprimé son incompréhension face aux propos du président de la Fédération française de football, vendredi 14 octobre dans un entretien sur RTL.

Confronté à nos images, le président de la FFF, Noël Le Graët n’a pas semblé prendre la mesure du problème.



« C’est pas insoluble, ça. C’est un coup de peinture. » dit-il.



Maintenant sur @France2tvpic.twitter.com/y1bKqKefKw — Complément d'enquête (@Cdenquete) October 13, 2022

Alors que le reportage diffusé jeudi sur France 2 montre notamment les conditions déplorables de logement des employés de l'hôtel et les nombreuses irrégularités, Le Graët avait minimisé la situation, évoquant quelques travaux à réaliser, avant de se raviser et de qualifier ces pratiques d'"inacceptables". "Ces images m'ont choqué, et la réaction de Noël Le Graët m'a choqué, a réagi Amélie Oudéa-Castéra. Elle est hors-sol, elle manquait d'humanité, et même de lucidité."

#Qatar2022 : "C'est juste un coup de peinture", la réponse de Noël Le Graët sur les conditions de vie des salariés de l'hôtel des Bleus



"Cette réponse me choque, elle est hors-sol", selon la ministre des Sports et des Jeux @AOC1978 invitée de @amandine_begot dans #RTLMatin pic.twitter.com/DyPIMV9HI6 — RTL France (@RTLFrance) October 14, 2022

La FFF assure avoir notamment limogé l'entreprise de sécurité de l'hôtel et lancé une enquête, réalisée sur place dans les prochains jours. "J'ai eu un premier retour qui n'a pas levé mes doutes, déplore la ministre des Sports. Je veux des garanties, que l'on soit irréprochable sur le temps qu'il nous reste pour faire quelque chose. Il faut que la FFF prenne sa part de responsabilité pour que sur le sujet des conditions de travail, du respect des droits humains sur son camp de base, que la situation s'améliore. Par rapport aux images très choquantes qu'on a vues hier, des réactions s'imposent."

L'équipe de France doit loger à l'hôtel Al Messila, entièrement privatisé par la Fédération le temps de la compétition, qui se déroule du 20 novembre au 18 décembre prochain.