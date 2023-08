Coupe du monde de football : une affiche Japon-Norvège, l'Espagne face au mur suisse... Les huitièmes au programme de samedi

Les huitièmes de finale débutent samedi avec la Roja en tête d'affiche, en quête de rachat, après la sévère défaite subie face aux Japonaises.

Après une phase de poules indécise jusqu'au bout, place aux huitièmes de finale de la Coupe du monde 2023. L'Espagne, décevante face au Japon, ouvre le bal contre la Suisse. Les Nipponnes se frotteront ensuite à la Norvège, qui a dû arracher sa qualification lors de sa dernière sortie.

7h00 : Suisse-Espagne (M6)

L'Espagne à l'épreuve du coffre-fort suisse. Après un début de Mondial convaincant - avec de larges succès contre le Costa Rica (3-0) et la Zambie (5-0) -, les Espagnoles ont été giflées par le Japon (0-4), étalant leurs lacunes défensives et cette possession de balle (77%) stérile face à un bloc bas bien regroupé. Elles n'ont pas été aidées, non plus, par Misa, gardienne du Real Madrid très peu inspirée dans sa cage. La Roja, deuxième de son groupe, jouera sa place en quarts de finale, samedi à Auckland (Nouvelle-Zélande), face à une formation suisse qui n'a toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition. Après une victoire sans trembler face aux Philippines (2-0), la Nati de la star des réseaux sociaux Alisha Lehmann a enchaîné deux 0-0 face à la Norvège et contre la Nouvelle-Zélande.

"Il y a toujours eu des critiques et des discussions. Mais ce que les joueuses montrent est tout simplement formidable. Je suis fière du moral, de l'attitude et de la discipline dont elles ont fait preuve", s'est félicitée Inka Grings, la sélectionneuse de la Suisse après le nul face aux Néo-Zélandaises. Les Suissesses vont tenter d'étendre cette invincibilité qui dure déjà depuis 315 minutes. Déjà présente en huitièmes de finale lors de son unique participation à un Mondial, en 2015 (défaite 0-1 face au Canada, hôte de la compétition), la Nati a l'occasion d'espérer mieux. Pour l'Espagne, un quart de finale serait également une grande première, elle qui n'a disputé qu'un huitième de finale dans son histoire en Coupe du monde, en 2019 face aux Etats-Unis (défaite 1-2).

10h00 : Japon-Norvège (M6)

Grand beau au pays du Soleil Levant. Le Japon a réalisé une phase de groupes idéale avec 3 victoires, 11 buts marqués et aucun encaissé (5-0 face à la Zambie, 2-0 contre le Costa Rica, 4-0 face à l'Espagne). Aussi efficaces avec le ballon qu'en contre, les Nipponnes débarquent en huitièmes de finale avec une confiance maximale. Elles affrontent une équipe de Norvège qui s'appuie sur moins de certitudes, samedi à Wellington (Nouvelle-Zélande), dans un duel entre deux anciens vainqueurs de la Coupe du monde (1995 pour la Norvège, 2011 pour le Japon).

Au pays des fjords, c'est un peu la soupe à la grimace depuis le début du Mondial. Conflits internes, résultats en dents de scie, indisponibilité d'Ada Hegerberg... Les Norvégiennes n'ont dû leur salut qu'à une démonstration contre la modeste équipe des Philippines (6-0) lors de la troisième et dernière journée. Auparavant, elles avaient perdu à la surprise générale contre la Nouvelle-Zélande (0-1) et n'avaient pas réussi à forcer le verrou suisse (0-0). La Norvège devra se méfier de la force de frappe japonaise, qui a atteint la barre des 50 buts en Coupe du monde. Nadeshiko Japan peut compter sur la jeune Hinata Miyazawa (23 ans), actuellement seule en tête du classement des buteuses (4 réalisations).