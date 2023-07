Cinq jours après leur succès historique face à la Nouvelle-Zélande, les Philippines n'ont pu rééditer dimanche l'exploit face à la Norvège (6-0).

La Norvège peut souffler un grand coup suite à sa large victoire face aux Philippines (6-0), dimanche 30 juillet, lors de l'ultime journée de rencontres dans le groupe A. Largement dominatrices, les Norvégiennes ont assailli la cage adverse pour ne jamais relâcher leur étreinte. Avec 30 tirs à 4, elles n'ont laissé aucune chance à des adversaires qui pouvaient pourtant aussi croire à une qualification mais qui terminent finalement à la troisième place de leur groupe.

Sophie Roman Haug, la joueuse de la Roma, s'est régalée et s'est offert un triplé, mettant son équipe en ordre de marche avec deux buts dès le premier quart d'heure (6e et 17e) avant de clore la marque (95e). Caroline Hansen et Guro Reiten sur pénalty ont aussi apporté leur pièce à l'édifice, alors qu'Alicia Barker a marqué contre son camp. Après des débuts poussifs, la Norvège se reprend et se qualifie pour le tour suivant, grâce à sa deuxième place et ses quatre points, départagée à la différence de buts avec la Nouvelle-Zélande.