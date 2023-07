Coupe du monde de football : l'Australie sort les championnes olympiques, le Japon expéditif, le Nigéria en 8es... Ce qu'il faut retenir de la journée de lundi

Poussées par la ferveur de leur public, les Australiennes ont renversé le Canada et continuent à rêver, tout comme les Nigérianes, tandis que le Japon a montré les failles défensives de l'Espagne, lundi.

L'autre pays hôte de cette Coupe du monde verra bien les huitièmes de finale. Les Australiennes ont réalisé l'exploit en boutant les canadiennes hors du tournoi (4-0), lundi 31 juillet. Dans ce groupe B, les Nigérianes ont profité des déboires des championnes olympiques pour rééditer leur exploit de 2019 et se hisser en huiitèmes de finale. Dans le groupe C, les Japonaises ont envoyé un message fort à la concurrence en écrasant une Espagne apathique (4-0), tandis que la Zambie a conclu son tournoi avec les honneurs en venant à bout du Costa Rica (3-1). Voici ce qu'il faut retenir de la journée.

Le tempo japonais trop élevé pour la Roja

On savait que ce match au sommet du groupe C serait révélateur du vrai niveau d'une Espagne impressionnante jusque-là. Le test japonais aura donc rendu un verdict sans appel, avec une domination écrasante des Nippones (4-0). Alors que la créativité offensive des joueuses de la Roja semblait sans limite lors des rencontres contre le Costa Rica (3-0) et la Zambie (5-0), les tentatives espagnoles ont toutes été muselées par des Japonaises omniprésentes.

Pire, de l'autre côté du terrain, les coéquipières de la double Ballon d'Or Alexia Putellas, sortie dès l'heure de jeu, ont été totalement débordées par la vélocité de leurs adversaires, Hinata Miyazawa en tête avec un doublé. Les Espagnoles devront impérativement rectifier le tir en huitièmes de finale, contre une sélection suisse qui a prouvé sa solidité. Quant aux joueuses de Futoshi Ikeda, elles affronteront la Norvège, qualifiée in extremis, mais qui reste sur une démonstration face aux Philippines (6-0).

La Zambie sèche ses larmes

Toutes deux éliminées, les Costaricaines et les Zambiennes n'avaient qu'un seul objectif : ne pas terminer la compétition sans aucun point, ni but inscrit. Alors que les Ticas semblaient favorites sur le papier, ce sont les coéquipières de Barbra Banda qui ont su tirer leur épingle du jeu, en s'imposant assez aisément (3-1). En inscrivant la deuxième réalisation de la rencontre, l'attaquante zambienne a d'ailleurs marqué le millième but de l'histoire de la Coupe du monde.

Ce succès séchera sans doute un peu les larmes des Zambiennes, qu'on avait aperçues très affectées après leur déroute contre l'Espagne (5-0). Dans le camp costaricain, le niveau affiché aura été en dessous des attentes. De quoi remettre en cause la présence d'Amelia Valverde à la tête de l'équipe ?

Le Nigeria qualifié, comme en 2019

L'Irlande était déjà éliminée de la compétition mais n'aura pas déjoué pour son dernier match (0-0). Pour leur première participation en Coupe du monde, The Girls in Green ont résisté aux assauts nigérians, notamment grâce à la gardienne Courtney Brosnan, en état de grâce sur sa ligne. Le match aura donc été frustrant pour les coéquipières d'Asisat Oshoala, mais les Super Falcons verront bien les huitièmes de finale, égalant leur meilleure performance réalisée en 2019.

Au prochain tour, la formation de Randy Waldrum affrontera les premières du groupe D, place actuellement occupée par l'Angleterre.

L'Australie poursuit son rêve à domicile

Cette affiche faisait office de duel de la peur dans le groupe B. Pour les Canadiennes, championnes olympiques en titre, une élimination dès la phase de poules aurait été un séisme. Quant aux Australiennes, après leur défaite face au Nigéria (3-2), la victoire était obligatoire, sous peine de rejoindre la Nouvelle-Zélande et de voir le deuxième pays hôte éliminé du tournoi.

Face à une formation canadienne sans idée, les Matildas ont imposé leur loi pour aller poursuivre leur rêve de titre à domicile (4-0). C'est un gros coup derrière la tête de Beverly Priestman et ses joueuses, qui figuraient parmi les prétendantes à la victoire finale, mais qui n'ont été que l'ombre d'elles-mêmes lors de ce Mondial. Elles deviennent les premières championnes olympiques en titre à être éliminées dès les phases de poule.