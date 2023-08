Coupe du monde de football : rencontre décisive pour les Bleues, le Brésil dos au mur, l'Italie sous pression... Les matchs au programme de mercredi

Suite et fin des groupes G et E, mercredi, avec une lutte acharnée pour les deuxièmes places et l'accession en huitièmes de finale.

Article rédigé par franceinfo: sport, Dufort Cornilliet Anne France Télévisions

Eugénie Le Sommer, Marta et Martina Lenzini lors de la Coupe du monde 2023 de football. (AFP/MAXPPP)

Après le large succès de la Suède face à l'Italie (4-0), la seconde place du groupe G est convoitée comme jamais. L'Italie, l'Afrique du Sud et l'Argentine lutteront, mercredi 2 août, pour obtenir le dernier ticket des huitièmes de finale. Les Transalpines ont deux points d'avance mais restent menacées. Dans le groupe E, la France tentera de s'adjuger la première place, mais un nul peut suffire pour y parvenir, tandis que la Jamaïque et le Brésil se livreront une bataille pour la deuxième place, voire la première en cas de déconvenue tricolore. 9 heures : Argentine-Suède (M6) Le match de la dernière chance. Actuelles quatrièmes du groupe G, les joueuses de l'Albiceleste sont dos au mur. Même si les espoirs sont maigres face aux premières du groupe, les Argentines pourraient sortir de la phase de poules. Elles n'ont qu'un point, comme les Sud-africaines. Une qualification relèverait du miracle mais c'est un scénario à la portée des joueuses de German Portanova. En cas d'échec, la sélection essuierait sa quatrième élimination dès la phase de poules en Coupe du monde. Pour les Suèdoises, ce dernier match est une formalité. Les vice-championnes olympiques en titre sont déjà qualifiées pour les huitièmes de finale, depuis leur succès (5-0) contre les Italiennes. C'est peut-être l'occasion pour Peter Gerhardsson de faire tourner son effectif. 9 heures : Afrique du Sud-Italie (M6) La Squadra Azzura n'a plus le choix. Après sa lourde défaite face à la Suède (4-0), samedi 29 juillet, l'Italie doit remporter son dernier match du groupe G si elle veut accéder aux huitièmes de finale. Les joueuses de Milena Bertolini s'appuient principalement sur leur buteuse, Cristiana Girelli. Mais l'attaquante de 33 ans ne peut pas être l'unique solution. Les quarts-de-finalistes de la Coupe du monde 2019 devront faire preuve de plus de caractère et d'agressivité face aux Sud-Africaines. Les Banyana Banyana sont toujours en quête de victoire, après leur défaite (2-1) face à la Suède et leur match nul (2-2) contre l'Argentine. Les championnes d'Afrique en titre, actuellement troisièmes, peuvent créer la surprise en cas de succès, combiné à l'absence de victoire argentine contre les Suédoises. 12 heures : Panama-France (France 2) L'équipe de France est aux portes des huitièmes de finale. Après son entrée maussade dans la compétition, contre la Jamaïque (0-0), les Bleues se sont montrées rassurantes face au Brésil (2-1). Désormais, elles n'ont plus qu'à éviter une défaite au Sydney Football Stadium pour s'assurer l'une des deux premières places du groupe F. Les scénarios pour l'équipe de France sont multiples. Pour le Panama c'est simple : les Canaleras sont éliminées. Quelle suite pour les Françaises ? Si le Panama n'inscrit toujours pas de but, elles termineront premières du groupe. Un détail important pour Wendie Renard et ses coéquipières qui pourraient affronter l'Allemagne, deuxièmes du groupe H, en huitièmes de finale. Ce serait leur quatrième rencontre dans l'Histoire, à ce stade la compétition. Une confrontation que la France a déjà gagné deux fois. 12 heures : Jamaïque-Brésil (france.tv) Les Reggae Girlz peuvent encore y croire. Après leur match nul (0-0) face aux Françaises et leur victoire contre les Panaméennes (1-0), les Jamaïcaines sont toujours en lice pour les huitièmes de finale. Alisson Swaby et ses partenaires ont besoin, au minimum, d'un match nul contre les Brésiliennes, à Melbourne. En décrochant la deuxième place du groupe F, elles accéderaient pour la première fois aux phases finales de Coupe du monde. La pression est forte du côté de la Brésilienne, Marta. La meilleure buteuse de l'histoire des Coupes du monde, femmes et hommes confondus, avec 17 buts, a fondu en larmes en conférence de presse, mardi 1er août. La star de 37 ans est consciente que ce match est, peut-être, le dernier de sa carrière.