Coupe du monde de football : question de suprématie entre le Japon et l'Espagne, l'Australie sous pression... Les matchs au programme de lundi

Les dernières journées des groupes B et C, lundi, proposeront deux chocs au sommet.

L'heure de vérité a sonné pour les prétendantes aux huitièmes de finale. Elles seront ainsi quatre équipes à s'affronter directement pour briguer la première place qualificative de leur poule : l'Espagne, opposée au Japon, tout comme l'Australie, qui reçoit le Canada, jouent toutes très gros ce lundi 30 juillet.

9 heures : Costa Rica-Zambie

Un match pour du beurre mais surtout pour l'honneur. Toutes les deux doublement défaites lors de leurs deux premiers matchs, Costaricaines et Zambiennes s'affrontent au Waikato Stadium de Hamilton, en Nouvelle-Zélande, avec l'unique but de ne pas terminer la compétition sans aucun point, ni but inscrit.

36e nation mondiale au classement Fifa, le Costa Rica n'a pas démérité face à l'Espagne et au Japon mais les Ticas sont simplement tombées sur plus fortes qu'elles. Les Zambiennes, elles, n'ont pu que mesurer l'écart qui les sépare encore des meilleures formations. Corrigées sur le même score (5-0) par la Roja et les Nippones, les partenaires de Margaret Belemu peuvent espérer faire mieux contre les Centraméricaines.

9 heures: Japon-Espagne (M6)

C'est le choc au sommet de ce groupe C. C'est aussi celui qui va déterminer l'adversaire en huitièmes de finale de la Norvège. Même si elles ne font plus aussi peur, les Scandinaves restent un morceau de choix, promis au perdant de ce duel. Entre une Espagne joueuse et maîtresse incontestée de la possession, et un Japon aux contres fulgurants, qui prévaudra ?

Le retour progressif de la star espagnole, Alexia Putellas, Ballon d'Or 2021, à son meilleur niveau, pourrait faire pencher la balance. Après plus de neuf mois loin des terrains pour soigner une rupture du ligament croisé antérieur du genou, la joueuse du Barça retrouve peu à peu ses sensations. Les Japonaises, qui n'ont toujours pas encaissé de but depuis le début du tournoi, sont prévenues.





12 heures : Irlande-Nigeria (france.tv)

Avec une victoire et un nul en deux matchs, les Nigérianes sont en très bonne posture pour accéder aux huitièmes mais gare au faux pas contre les Irlandaises. Même battues à deux reprises par le Canada et l'Australie, ces dernières ont montré des capacités de résistance qui pourraient contrecarrer les plans des Super Falcons. Ces dernières miseront, une nouvelle fois, sur la régularité d'Asisat Oshoala, devenue grâce à son but contre l'Australie, la première Africaine à marquer sur trois éditions différentes de la Coupe du monde féminine.

Si elle n'a plus grand-chose à espérer pour ce qui est de sa première participation à cet événement, la République d'Irlande aura forcément à cœur de jouer sa carte à fond afin de ne pas fausser l'équité sportive car de son résultat face au Nigeria dépend aussi la qualification du Canada ou de l'Australie.

12 heures : Canada-Australie (France 2)

Grosse pression sur les Australiennes. Après l'élimination, dimanche, de la Nouvelle-Zélande, il serait fâcheux que l'autre pays hôte de cette Coupe du monde disparaisse à son tour avant les huitièmes de finale.

La pression sera aussi sur l'arbitre française, Stéphanie Frappart, qui devra faire fi du soutien inconditionnel du Stadium de Sydney pour ses Matildas. Ces dernières enregistreront pour l'occasion le retour de leur capitaine et attaquante Sam Kerr, visiblement bien remise de la blessure au mollet qui lui a fait manquer les deux premières rencontres. "J'ai tout donné au cours des dix derniers jours, et des quatre dernières années, pour être ici", a tenu à rappeler la star australienne. Cet apport suffira-t-il pour faire plier les Canadiennes, championnes olympiques en titre ?