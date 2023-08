Coupe du monde de football : Kadidiatou Diani, un déclic à point nommé avant les huitièmes de finale

Auteure d'un triplé lors du dernier match contre le Panama, l'attaquante française se présente face au Maroc, mardi, avec un compteur enfin débloqué en Coupe du monde.

Neuf. C'est le nombre de matchs qu'il a fallu à Kadidiatou Diani pour inscrire ses premiers buts en Coupe du monde, mercredi 2 août face au Panama (6-3). Déjà présente dans le groupe en 2015, titulaire à domicile il y a quatre ans, la Francilienne a dû attendre cette troisième rencontre de poules, pour enfin faire trembler les filets, d'une frappe placée avec la complicité de la transversale adverse.

"Mettre le premier, cela m'a permis de me libérer et de prendre confiance en moi. Il est arrivé à un moment déterminant", a commenté la joueuse de 28 ans. Un réel déclic pour celle qui a ensuite ajouté deux autres perles, sur pénalty, pour s'offrir son premier triplé en sélection. Une performance seulement réalisée par Just Fontaine et Kylian Mbappé parmi les joueurs français. De quoi offrir un timing idéal à l'Olympique lyonnais pour officialiser son recrutement.

De la parole aux actes

Même si elle s'est montrée patiente, l'attaquante ne veut pas parler de libération pour autant. "Le fait de ne pas avoir marqué avant ne me pesait pas plus que ça", a-t-elle expliqué alors qu'elle restait sur un zéro pointé en sélection depuis le début de 2023.

Victime d'une blessure à la clavicule avec le PSG fin mars, "Kadi" n'avait plus joué avant le rassemblement en vue du Mondial. "Aujourd’hui, je me sens beaucoup mieux au niveau du physique", rassurait-elle au micro de France Télévisions après son coup du chapeau contre les Canaleras. Une situation qu'elle avait elle-même prédite.

Questionnée par Le Monde en juin dans les jours précédant le départ des Bleues pour l'Australie, l'ex-Parisienne avait indiqué qu'elle allait "monter crescendo, une fois le stade de la préparation dépassé". Avant le Panama, la meilleure buteuse de D1 Arkema était restée discrète lors des matchs amicaux et mis du temps à l'allumage dans son Mondial. Elle avait énormément gâché contre la Jamaïque (0-0), puis s'était réveillée en offrant une passe décisive contre le Brésil (2-1).

As de l'axe

La néo-Lyonnaise devait prendre ses marques à un poste inhabituel en équipe de France. Titularisée sur l'aile droite sous Corinne Diacre, la numéro 11 a été replacée dans l'axe aux côtés d'Eugénie Le Sommer depuis l'arrivée de Hervé Renard. Une position qui n'a pas ses faveurs même si elle se "tient prête" l'occuper.

"Quand je suis amenée à jouer sur le côté, tout se fait au feeling, selon les actions. Dans l’axe, c’est un jeu vraiment différent. C’est appui-remise et tu attends le ballon dans la surface pour finir. Parfois, tu passes vingt minutes sans toucher un ballon. C’est compliqué pour moi, car j’aime l’avoir. Il faut être prête dès qu’il y en a un, savoir où se placer", avait détaillé l'attaquante à L'Equipe en début de compétition.

Pour Grace Geyoro, son ex-coéquipière à Paris a visiblement fini par comprendre la recette au terme de la phase de groupes. "Elle montre toute sa palette, techniquement et même devant le but. C'est positif pour nous. Franchement, si elle peut nous remettre un triplé en huitièmes, on ne refuse pas." Pour confirmer ce cap passé, Kadidiatou Diani serait bien inspirée de marquer face au Maroc, d'autant qu'elle ne l'a jamais fait en six rencontres contre une équipe dirigée par l'actuel sélectionneur du Maroc Reynald Pedros.