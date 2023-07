Coupe du monde de football : les Bleues battent le Brésil après un match accroché et lancent enfin leur tournoi

L'équipe de France s'est imposée sur la plus petite des marges face au Brésil (2-1), samedi soir à Brisbane, pour décrocher sa première victoire dans ce Mondial.

Le soulagement pour les Bleues. Six jours après son match nul inaugural contre la Jamaïque (0-0), l'équipe de France a remporté son deuxième match de poules contre le Brésil (2-1), samedi 29 juillet, au Brisbane Stadium (Australie). Plus inspirées et mieux en place, les Bleues ont été libérées par une magnifique tête piquée de Wendie Renard sur corner dans les dix dernières minutes, après avoir perdu le fil de la partie et concédé l'égalisation.

Elles se sont fait peur, mais l’objectif est atteint. Face au Brésil, les Bleues sont allées chercher leur premier succès dans cette Coupe du monde au cœur et au mental. Accrochées par des Brésiliennes montées en puissance et revenues au score à l’heure de jeu, et alors même qu’elles semblaient avoir perdu les clés du match, elles n’ont rien lâché et ont continué de mettre la pression à l’approche de la surface adverse.

Une histoire de têtes

Comme un symbole, c’est finalement la capitaine Wendie Renard qui les a délivrées, sur son geste signature, une tête parfaitement piquée sur un corner tiré par sa coéquipière à Lyon, Selma Bacha, de retour de blessure (83e). Une juste récompense pour une prestation de meilleure facture que celle contre la Jamaïque la semaine dernière, et célébrée avec une joie non dissimulée au coup de sifflet final sur la pelouse du stade.

Les Bleues avaient pourtant failli passer juste à côté de cette joie intense, exprimée face à un public qui a joué contre elles toute la partie. Apparues plus empruntées au retour des vestiaires, elles étaient retombées dans leurs travers, baissant de régime et s'arrêtant presque de jouer, laissant le ballon et les occasions aux Brésiliennes, qui n'en demandaient pas autant pour égaliser grâce à leur buteuse Debinha (58e).

Montée en puissance

Globalement, on a quand même a vu du mieux par rapport à la sortie contre la Jamaïque, comme l’attendait Hervé Renard. Sur la pelouse du Brisbane Stadium, l’équipe de France a su s'appuyer sur de l’envie et de l’allant offensif dès les premières minutes. Cette bonne entame avait rapidement payé, puisque Eugénie Le Sommer avait ouvert le score d’une tête appuyée et placée (17e). Mieux organisées et plus équilibrées, avec trois changements dans le onze titulaire, les Françaises avaient livré une très bonne première période, et même résisté aux petits temps faibles, avant un deuxième acte un peu plus compliqué. Mais elles ont su sortir gagnantes.

Grâce à cette victoire, les Françaises lancent leur tournoi et dépassent leur adversaire du soir pour prendre provisoirement la tête du groupe F, en attendant le résultat de la Jamaïque plus tard dans la soirée. Elles auront surtout leur destin en main pour la qualification pour les huitièmes de finale, qui se jouera contre le Panama, mercredi 2 août, à Sydney.