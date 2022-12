DIRECT. Cameroun-Brésil : victoire obligatoire pour les Lions indomptables face à la Seleçao... Suivez le match de la Coupe du monde 2022

Les Camerounais sont dans l'obligation de réaliser un exploit, vendredi, face à des Brésiliens déjà qualifiés, pour garder une chance de voir les huitièmes de finale.

Les Lions indomptables réussiront-ils à rugir ? Sans son gardien titulaire André Onana, désormais persona non grata au sein de l'effectif, le Cameroun va tenter, vendredi 2 décembre, de réaliser un exploit contre le Brésil, une sélection contre qui il a toujours perdu en Coupe du monde (0-3 en 1994, 1-4 en 2014). S'ils veulent avoir une chance de disputer les huitièmes de finale de la Coupe du monde, la victoire est obligatoire pour les quintuples champions d'Afrique après leur match nul spectaculaire contre la Serbie (3-3). Dans le même temps, il leur faudra espérer un résultat favorable lors de Serbie-Suisse.

Le Brésil, lui non plus, n'a pas besoin de calculer. Sans Neymar, la sélection auriverde a dominé la Suisse (1-0) et validé sa qualification pour la phase à élimination directe. Les Brésiliens n'ont besoin que d'un point pour s'assurer de terminer en tête du groupe G. Les quintuples champions du monde n'ont plus perdu contre une équipe africaine depuis presque 20 ans. Le dernier revers remonte à 2003... contre le Cameroun en Coupe des confédérations (0-1). L'actuel sélectionneur des Lions indomptables, Rigobert Song, était à l'époque le capitaine de l'équipe.