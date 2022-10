Coupe du monde de foot 2022 : la ville de Marseille ne retransmettra aucun match sur écrans géants comme Bordeaux, Strasbourg, Reims et Lille

Une position commune. Après Strasbourg, Reims, Lille, et Bordeaux, la ville de Marseille a pris, elle aussi, position, lundi 3 octobre, sur le sujet des fans zones lors de la Coupe du monde de football au Qatar (20 novembre-18 décembre). La cité phocéenne a indiqué qu'elle n'installera aucun écran géant dans la ville, et ne diffusera, par conséquent, aucun match du Mondial 2022.

"Marseille, fortement attachée aux valeurs de partage et de solidarité du sport et engagée pour construire une ville plus verte, ne peut contribuer à la promotion de cette Coupe du monde de football au Qatar", indique le communiqué de la ville, envoyé à franceinfo: sport, lundi. "Cette compétition s'est progressivement transformée en catastrophe humaine et environnementale, incompatible avec les valeurs que nous voulons voir portées au travers du sport et notamment du football", est-il encore écrit sur le communiqué.

Il s'agit donc de la cinquième ville française à prendre une telle décision. Quatre de ces maires (Bordeaux, Lille, Strabourg, et Marseille) sont rattachés à la Nupes, celui de Reims, ex-Les Républicains, est désormais rattaché au parti de l'ancien premier ministre Edouard Philippe, Horizons. Contactées par franceinfo: sport, les villes de Paris et de Lyon communiqueront prochainement sur leur position.